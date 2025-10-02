Dólar
Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 3 de octubre

Las temperaturas en Montevideo y Área Metropolitana se ubicarán entre 13 y 25 °C, mientras que los vientos serán de hasta 40 kilómetros por hora

2 de octubre 2025 - 21:51hs
Cielo nuboso a algo nuboso en el área metropolitana.

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este viernes 3 de octubre un día con cielo nuboso en varias partes del Uruguay y precipitaciones y tormentas en distintas zonas.

Montevideo y Área Metropolitana

Durante la mañana, el cielo de la capital estará nuboso a cubierto y habrá vientos de hasta 30 kilómetros por hora. Para la tarde noche se esperan desmejoras con un cielo cubierto a nuboso, una baja probabilidad de precipitaciones y rachas de vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Las temperaturas irán desde los 13 °C a los 25 °C.

Este del país

El este del país estará cubierto con precipitaciones y probables tormentas sobre la mañana. También se esperan neblinas y bancos de niebla por la mañana. También habrá nieblas y neblinas. Las rachas de viento alcanzarán hasta 40 kilómetros por hora en zonas costeras.

Para la tarde noche se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y neblinas. En zonas costeras las rachas de vientos llegarán hasta 50 kilómetros por hora. Las temperaturas irán desde los 10 a los 25 °C.

Oeste del país

Para el oeste se espera una mañana nubosa, con precipitaciones aisladas y neblinas. Para la tarde noche estará nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones y neblinas. Los vientos alcanzarán los 30 kilómetros por hora en toda la jornada y las temperaturas abarcarán desde los 11 a 25 °C.

Centro sur

En esta zona del país, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones, neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán los 30 kilómetros por hora durante la primer mitad del día y alcanzarán rachas de vientos de hasta 40 kilómetros por hora en zonas costeras.

Durante esas horas el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Las temperaturas irán desde los 11 °C a los 25 °C.

Norte del país

Para el norte del país, se espera una mañana cubierta, con precipitaciones y tormentas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán los 30 kilómetros por hora durante toda la jornada y habrá desmejoras sobre la tarde noche con un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas, neblinas y bancos de niebla.

Las temperaturas irán desde los 12 °C a los 26 °C.

