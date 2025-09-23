Meteorólogo adelantó cómo estará el tiempo esta semana en Uruguay y dijo cuándo "será necesario el abrigo"

Este martes el meteorólogo Guillermo Ramis dio a conocer los detalles sobre el clima que se espera para los próximos días, con un notable descenso de las temperaturas y la llegada de lluvias durante el fin de semana .

Para este martes 23 de setiembre, Ramis anticipó en su espacio con Informativo Sarandí que la jornada arrancará con temperaturas frescas, con una mínima de 9 grados y una máxima de 17. " Será un día soleado hasta las primeras horas de la tarde, pero a partir del atardecer se espera una gran nubosidad ", explicó el meteorólogo, quien advirtió sobre el cambio de clima a medida que avance la noche.

El miércoles 24 de setiembre, según Ramis, se mantendrán temperaturas moderadas, con mínimas de 9 grados y una máxima de 14. "Durante la jornada, tendremos buen sol, pero el frío comenzará a sentirse hacia la tarde, así que hay que tener en cuenta que la sensación térmica será baja ", señaló.

El jueves 25, el frío se intensificará, con mínimas de 5 grados y una máxima de 17 . "Será un día algo nuboso y con heladas matutinas, especialmente en el sur del país. Así que si van a salir temprano, el abrigo será necesario ", comentó Ramis.

El viernes 26 la situación cambiará ligeramente, con mínimas de 10 grados y máximas de 22. "Habrá algo de nubosidad, pero las lluvias no llegarán hasta el fin de semana. El viernes se presentará más cálido, aunque se irá cubriendo de a poco", explicó el meteorólogo.

En cuanto al sábado 27, Ramis no dejó dudas: "Se prevén lluvia y tormentas, especialmente por la tarde y noche, con un viento del noreste que alcanzará rachas de hasta 40 km/h. Hay que estar preparados para un sábado bastante inestable". La mínima será de 13 grados y la máxima no superará los 19.

Finalmente, el domingo 28 de setiembre continuará la tendencia inestable, con lluvias más dispersas y temperaturas frescas, con mínimas de 12 grados y máximas de 18. Ramis comentó que "aunque el domingo las lluvias serán más débiles, el viento del oeste-suroeste seguirá presente con ráfagas de hasta 40 km/h, por lo que el clima se mantendrá incómodo".