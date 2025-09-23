Meteorólogo adelantó cómo estará el tiempo esta semana en Uruguay y dijo cuándo "será necesario el abrigo"

Este martes el meteorólogo Guillermo Ramis dio a conocer los detalles sobre el clima que se espera para los próximos días, con un notable descenso de las temperaturas y la llegada de lluvias durante el fin de semana.
Para este martes 23 de setiembre, Ramis anticipó en su espacio con Informativo Sarandí que la jornada arrancará con temperaturas frescas, con una mínima de 9 grados y una máxima de 17. "Será un día soleado hasta las primeras horas de la tarde, pero a partir del atardecer se espera una gran nubosidad", explicó el meteorólogo, quien advirtió sobre el cambio de clima a medida que avance la noche.
El miércoles 24 de setiembre, según Ramis, se mantendrán temperaturas moderadas, con mínimas de 9 grados y una máxima de 14. "Durante la jornada, tendremos buen sol, pero el frío comenzará a sentirse hacia la tarde, así que hay que tener en cuenta que la sensación térmica será baja", señaló.
El jueves 25, el frío se intensificará, con mínimas de 5 grados y una máxima de 17. "Será un día algo nuboso y con heladas matutinas, especialmente en el sur del país. Así que si van a salir temprano, el abrigo será necesario", comentó Ramis.
El viernes 26 la situación cambiará ligeramente, con mínimas de 10 grados y máximas de 22. "Habrá algo de nubosidad, pero las lluvias no llegarán hasta el fin de semana. El viernes se presentará más cálido, aunque se irá cubriendo de a poco", explicó el meteorólogo.
En cuanto al sábado 27, Ramis no dejó dudas: "Se prevén lluvia y tormentas, especialmente por la tarde y noche, con un viento del noreste que alcanzará rachas de hasta 40 km/h. Hay que estar preparados para un sábado bastante inestable". La mínima será de 13 grados y la máxima no superará los 19.
Finalmente, el domingo 28 de setiembre continuará la tendencia inestable, con lluvias más dispersas y temperaturas frescas, con mínimas de 12 grados y máximas de 18. Ramis comentó que "aunque el domingo las lluvias serán más débiles, el viento del oeste-suroeste seguirá presente con ráfagas de hasta 40 km/h, por lo que el clima se mantendrá incómodo".