El novedoso puesto en el que Jeremía Recoba volvió a jugar tras tres partidos sin minutos y con una actuación que dejó "muy contento" al entrenador de Las Palmas

Luego de tres partidos sin jugar y como suplente, el ex Nacional Jeremía Recoba volvió a jugar en Las Palmas este domingo y lo hizo con una actuación que fue muy valorada por su técnico tras el triunfo 1-0 ante Cádiz de Brian Ocampo.
Recoba ingresó para los últimos 25 minutos y cuando el partido estaba 0-0, hasta que a los 85’ llegó el gol del triunfo por intermedio de Sergio Barcia.
Tras el partido, el entrenador del equipo Luis García, valoró el aporte del extricolor.
Jeremía Recoba y su festejo en Las Palmas tras ganarle a Cádiz
Además, contó que lo colocó en el puesto de 9, algo pocas veces visto en su carrera.
“Muy contento con él, no tenía ninguna duda de que iba a estar al nivel, lo hemos puesto de nueve, después ha ido a zona derecha”, dijo el DT de Las Palmas.
“Se ha sacrificado una barbaridad en un segundo tiempo que se ha ensuciado un poco con el VAR y muchas interrupciones. Muy contento por sus minutos y como ha empujado y ayudado al equipo a conseguir la victoria”, destacó Luis García sobre Recoba, quien lleva cinco presencias en las primeras ocho fechas de la Segunda división de España, donde su equipo se ubioca quinto en la tabla con 14 puntos.