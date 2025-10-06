"La gente habla para criticar al jugador": Kike Olivera explicó por qué no viajó con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa a Malasia

Cristian “Kike” Olivera explicó por qué no fue convocado a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán en Malasia, luego de que su situación generara molestia en el cuerpo técnico celeste .

“La gente siempre habla y habla para criticar al jugador. Voy a dar mi versión: estoy cargado, con una lesión, no es un desgarro pero si es cargado y cuando hice el examen me salió edema , que es cuando el musculo está sumamente cargado. Por eso yo no viajé con la selección”, dijo este lunes a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

“El examen lo tiene Gremio, ello lo habían mandado a la selección, está todo corroborado”, señaló sobre su club.

Consultado sobre por qué en la selección había molestia por su situación, dijo: “No tengo ni idea”.

En ese sentido, habló con el preparador físico Santiago Ferro. “El profe me llamó, me dijo cómo me había sentido y cómo estaba para viajar. Y yo le dije estoy sumamente cargado, en la prueba me salió edema y el sábado me voy a probar para poder viajar y te aviso”

“Cuando me fui a evaluar no podía ni doblar la pierna, llamé al profe y le dije: ‘te voy a hacer sincero, no estoy para viajar, si viajo en estas condiciones no estoy para darle el100% al equipo’. Fue eso nomás”, explicó.

Olivera señaló que el profe le dijo que “estaba perfecto” y que se cuidara para volver mejor.

Cristian "Kike" Olivera en la selección uruguaya Cristian "Kike" Olivera en la selección uruguaya Uruguay

Ante la pregunta de por qué Gremio le dijo a la selección uruguaya que no estaba lesionado, señaló: “Eso yo lo había escuchado también. Hablé con Gremio, ellos me dijeron que en el examen salió edema, que no es una lesión, pero que si entrenás o jugás fuerte, podés desgarrarte. Eso es lo que había entendido yo”.

El delantero consultó a Gremio para que le expliquen por qué le indicaron eso al cuerpo técnico celeste. “Les pasé un mensaje y todavía no me han contestado”, dijo el jugador que no ha estado convocado en los dos últimos partidos con su club.

“Me estaba recuperando de la lesión, por eso no sé de dónde salió el rumor ese de ahí. Si yo no hubiese estado lesionado, hubiera jugado los dos partidos con Gremio”, agregó.

Cristian Olivera en uruguay Perú por Eliminatorias.jpg Cristian Olivera FOTO: AFP

Para Olivera hubo un "malentendido" en la situación. “La vengo peleando muchísimo para estar en el Mundial, pero esto fue un malentendido todo, de Gremio, de la selección, yo la voy a seguir peleando para estar en el Mundial”, dijo.

Además, señaló que a él le venía bien poder jugar estos amistosos y tener una oportunidad de sumar minutos en la selección. "Yo quería ir", dijo. "Tenía unas ganas tremendas de ir, si yo sabía que esta era mi chance de ganarme más un lugar en el Mundial".

Ante la pregunta de si desde la selección no le dijeron que viajara para ser examinado en Malasia, señaló que le indicaron eso, pero fue antes de hacerse el examen que se hizo este sábado en Gremio donde le dijeron que tenía el edema.

Olivera dijo estar "tranquilo" porque la situación con la selección uruguaya "se va a arreglar". "Si Dios quiere voy a estar de nuevo en la selección".

Su momento "triste" en Gremio

El delantero también señaló que no está bien en Gremio, club que pagó una cifra récord por él de US$ 4.5 millones, tras no ser tenido en cuenta por su entrenador Mano Menezes.

“Con eso estoy muy triste porque de un partido para otro me sacó sin darme ninguna explicación y sin decirme nada. Yo no era que la estaba rompiendo, pero venía ayudando al equipo, junando bien, haciendo las coas correcto. Y me sacó de un día para otro sin explicación. Lo que me hace pensar es que llegó un compañero nuevo de renombre y me sacó a mí”, comentó.

Gremio's Uruguayan forward #99 Cristian Olivera celebrates after scoringduring the Copa Sudamericana group stage football match between Brazil's Gremio and Peru's Atletico Grau at the Arena do Gremio stadium in Porto Alegre, Brazil, on April 8, 2025. SILV Festejo de Kike Olivera Foto: AFP

Olivera dijo que tiene “sondeos” de otros clubes, pero no tiene en su “cabeza” dejar Gremio a fin de año. “La quiero romper (en Gremio), es una liga top, para después hacer una transferencia”.