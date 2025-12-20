Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / INGLATERRA

El histórico récord que rompió Erling Haaland, con el que superó a Cristiano Ronaldo en la Premier League

Desde su llegada en la temporada 2022/23, Erling Haaland acumula 148 goles y 25 asistencias con el Manchester City en 169 partidos oficiales.

20 de diciembre 2025 - 16:09hs
Erling Haaland no deja de sorprender al mundo con su facilidad para convertir goles y este sábado, en el triunfo por 3-0 del Manchester City frente al West Ham, el delantero noruego superó en goles a Cristiano Ronaldo durante su estadía en la Premier League.

Gracias a los dos goles que le marcó al West Ham en la fecha 17, el delantero del Manchester City llegó a los 104 tantos en la Premier League en 114 encuentros, superando a Cristiano Ronaldo que marcó 103 con la camiseta del Manchester United tiempo atrás.

No obstante, lo que agiganta el logro del noruego es que lo logró en 122 partidos menos que el crack portugués, quién tuvo dos ciclos por el Manchester United, y que alcanzó los 103 goles en 236 cotejos.

Las estadísticas de Erling Haaland en el City

Solo tomando como referencia la temporada vigente, Erling Haaland lleva 23 partidos disputados con el Manchester City: 17 de Premier League, seis de Champions y dos de la EFL Cup. Hasta el momento, suma 25 goles y tres asistencias en la temporada 2025/26.

Haciendo un balance total, desde su llegada en la temporada 2022/23, Haaland acumula 148 goles y 25 asistencias con el Manchester City en 169 partidos oficiales.

Los dos goles récord de Halaand ante el West Ham le permitió al Manchester City colocarse como líder momentáneamente de la Premier League, alcanzando las 37 unidades y superando por un punto al Arsenal que debe su partido ante el Everton.

Erling Haaland Cristiano Ronaldo Manchester City Premier League

