La impactante foto de Cristiano Ronaldo luego del sauna, a sus 40 años y a meses del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo , la estrella del fútbol mundial que juega en Al Nassr de Arabia Saudita y la selección de Portugal, compartió este viernes una foto en la que mostró su estado de forma a sus 40 años.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

“Después del sauna”, comentó CR7 en su posteo que tuvo millones de visualizaciones en sus redes sociales.

Con la imagen dejó ver su físico a pocos días de cumplir sus 41 años, el próximo 5 de febrero.

Ronaldo, el máximo goleador histórico del fútbol masculino de selecciones con 143 dianas, busca el récord de disputar su sexto Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, al que ya clasificó con Portugal.

20251014 FBL - WC - 2026 - EUR - QUALIFIER - POR - HUN Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo celebrates scoring his team's second goal during the 2026 World Cup qualifiers Europe zone group F football match between Portugal and Hungary at Jose Alvalade

MUNDIAL 2026 El último baile entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: en qué instancia podrían enfrentarse en el Mundial

MUNDIAL 2026 La FIFA le perdona la tarjeta roja a Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026 con una polémica sanción; mirá por qué podrá jugar

Su selección ocupa el Grupo K junto a Uzbekistán, Colombia y un equipo que llegará desde los repechajes internacionales.

Cristiano Ronaldo juega actualmente en el club saudí Al Nassr, como muchos profesionales en el ocaso de su carrera seducidos por los gastos astronómicos del reino, criticado por su historial en materia de derechos humanos.