La impactante foto de Cristiano Ronaldo luego del sauna, a sus 40 años y a meses del Mundial 2026
“Después del sauna”, comentó CR7 en su posteo que tuvo millones de visualizaciones
19 de diciembre 2025 - 10:25hs
Cristiano Ronaldo, la estrella del fútbol mundial que juega en Al Nassr de Arabia Saudita y la selección de Portugal, compartió este viernes una foto en la que mostró su estado de forma a sus 40 años.
“Después del sauna”, comentó CR7 en su posteo que tuvo millones de visualizaciones en sus redes sociales.
Con la imagen dejó ver su físico a pocos días de cumplir sus 41 años, el próximo 5 de febrero.
Ronaldo, el máximo goleador histórico del fútbol masculino de selecciones con 143 dianas, busca el récord de disputar su sexto Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, al que ya clasificó con Portugal.
Su selección ocupa el Grupo K junto a Uzbekistán, Colombia y un equipo que llegará desde los repechajes internacionales.
Cristiano Ronaldo juega actualmente en el club saudí Al Nassr, como muchos profesionales en el ocaso de su carrera seducidos por los gastos astronómicos del reino, criticado por su historial en materia de derechos humanos.