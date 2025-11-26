Dólar
La FIFA le perdona la tarjeta roja a Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026 con una polémica sanción; mirá por qué podrá jugar

El atacante de 40 años fue expulsado durante la derrota 2-0 en Dublín el 13 de noviembre, tras dar un codazo

26 de noviembre 2025 - 10:28hs
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo AFP

El astro portugués Cristiano Ronaldo podrá disputar los primeros encuentros del Mundial 2026, luego de que la FIFA le aplicase una sanción parcialmente "en suspenso" el martes tras la tarjeta roja que recibió en las eliminatorias europeas.

El atacante de 40 años fue expulsado durante la derrota 2-0 en Dublín el 13 de noviembre, tras dar un codazo al irlandés Dara O'Shea en la espalda.

Fue su primera expulsión en 226 partidos con la Seleção.

La sanción de la FIFA a Cristiano Ronaldo

En consecuencia, la FIFA ha sancionado a Ronaldo con tres partidos, dos de ellos en suspenso, mientras que ya cumplió el tercero de ellos en el encuentro entre Portugal y Armenia del 16 de noviembre, en el que los lusos aseguraron su boleto al torneo de Norteamérica del próximo verano boreal.

Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA
MUNDIAL 2026

Cuándo es el sorteo del Mundial 2026; mirá día, hora y el lugar elegido para el gran evento de la FIFA

Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA
MUNDIAL 2026

Sorteo del Mundial 2026: FIFA dio detalles del procedimiento y cuándo quedará actualizado el calendario de partidos, estadios y horarios

20251014 FBL - WC - 2026 - EUR - QUALIFIER - POR - HUN Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo celebrates scoring his team's second goal during the 2026 World Cup qualifiers Europe zone group F football match between Portugal and Hungary at Jose Alvalade
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

"De acuerdo con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, el cumplimiento de los dos partidos restantes queda en suspenso a lo largo de un periodo de prueba de un año", declaró la FIFA en un comunicado entregado a la AFP.

"Si Cristiano Ronaldo comete otra infracción de origen y gravedad similar durante ese periodo de prueba, la suspensión establecida en esta decisión disciplinaria se considerará automáticamente revocada, y los dos partidos restantes deberán cumplirse de forma inmediata en los siguientes partidos oficiales de Portugal", precisó la FIFA.

Ronaldo, el máximo goleador histórico del fútbol masculino de selecciones con 143 dianas, busca el récord de disputar su sexto Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Portugal estará en el bombo uno del sorteo del Mundial 2026, por lo que puede ser rival de la selección uruguaya, que se ubica en el bombo 2.

FW26-Draw-Procedure-Explainer-Table_16x9_01

Con base en AFP

Cristiano Ronaldo Mundial 2026 FIFA

