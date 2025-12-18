Con Camilo Cándido, que suena para Nacional, Atlético Nacional le ganó la Copa Colombia al Independiente Medellín de Washington Aguerre, buscado por Peñarol

Atlético Nacional se consagró campeón de la Copa Colombia tras vencer 1-0 a Independiente Medellín (DIM) , con el uruguayo Camilo Cándido , que suena para volver a Nacional , como figura clave en el encuentro. Washington Aguerre , golero que es buscado por Peñarol , fue titular en el DIM.

El clásico de Medellín que definió el torneo se disputó en un estadio Atanasio Girardot repleto , cinco días después de la final de ida que terminó 0-0, con Aguerre como una de las figuras del partido.

El partido se destrabó al minuto 10. Una jugada del Nacional que comenzó por banda izquierda terminó en los pies de Cándido, que sorprendió al aparecer cerca de la medialuna y puso un pase entre líneas para el lateral derecho Andrés Román , quien definió al primer palo para vencer la resistencia de Aguerre.

Ese resultado fue el que se mantuvo, y el que terminó por dar la Copa Colombia a Atlético Nacional, que obtuvo su tercer copa doméstica consecutiva . El "Verdolaga" es el equipo más ganador de este trofeo con ocho títulos.

¡ANDRÉS FELIPE ROMÁN ABRE EL MARCADOR EN LA FINAL! Golazo de Nacional para poner el 1-0 en la #FINALCOPAxWIN pic.twitter.com/VuBxGe4Y3O

NACIONAL Jadson Viera, el DT campeón de la Liga AUF Uruguaya, a Referí: "Llegar a Nacional siempre fue un deseo como entrenador y hoy lo estoy disfrutando"

PEÑAROL Peñarol apuesta fuerte por el retorno de Washington Aguerre: mirá todas las movidas que analiza el aurinegro en el mercado de pases

Tras el final del partido se presenciaron varios incidentes entre hinchas de Nacional e Independiente. Lo que comenzó como una disputa en la que ambas parcialidades se lanzaban objetos de una tribuna a otra, terminó en una batalla campal al costado de la cancha, mientras todo el espectáculo de la coronación estaba montado.

Muchos parciales de ambos equipos terminaron dentro del terreno de juego, algunos como parte de la pelea y otros para escapar de la zona del conflicto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcolombiano/status/2001488638786310288?s=20&partner=&hide_thread=false Cuando terminó la final de la Copa entre Nacional y DIM, los aficionados del cuadro rojo ubicados en la tribuna norte, parte baja, empezaron a tirar al suelo las vallas que los separaban de la cancha del Atanasio.



El personal de logística del estadio salió corriendo hacia el… pic.twitter.com/1HyfDmeiBk — El Colombiano (@elcolombiano) December 18, 2025

Casi dos horas después del final del partido, cuando casi todo el estadio ya había sido evacuado y solo quedaban unos pocos hinchas en el terreno de juego, los jugadores de Atlético Nacional pudieron recibir finalmente sus medallas y levantaron la copa.

Tras el final del partido, Cándido dijo en declaraciones a Win Sports que "el grupo se merecía esto y muchísimo más por cosas que quedaron en el camino". Consultado sobre su continuidad en Atlético Nacional, afirmó: "Ojalá sea así. Medellín me atrapó, Atlético Nacional me atrapó. Este amor que me demostraron en Medellín todo el año se los agradezco de todo corazón, porque me hicieron sentir como en casa".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WinSportsTV/status/2001503177024151592?s=20&partner=&hide_thread=false ”Una alegría enorme, el grupo se merecía esto y muchísimo más. Ojalá así sea (sobre la renovación), Medellín me atrapó, Atlético Nacional me atrapó” Camilo Candido, lateral de Nacional.

#NacionalCampeón pic.twitter.com/z1jlYwBTfi — Win Sports (@WinSportsTV) December 18, 2025

¿Qué se sabe de los posibles retornos de Cándido a Nacional y Aguerre a Peñarol?

Desde el final del campeonato, el nombre de Cándido sonó como opción en Nacional. El titular en el lateral izquierdo a fin de año, Diego Romero, no seguirá en el club, y el vicepresidente tricolor Flavio Perchman reconoció que Cándido era una de las posibles alternativas para ese puesto.

Fuentes del entorno del jugador confirmaron a Referí semanas atrás que Nacional ya mantenía contactos para repatriar al jugador, que deberá volver a Cruz Azul tras finalizar su préstamo con Atlético Nacional, si el club no hace efectiva su opción para quedarse con el uruguayo.

Tiene contrato hasta diciembre de 2026 en México, y su ficha es alta, por lo que entienden que Nacional no buscará comprarla, pero marcaron que el tricolor está "intentando encontrar una vuelta", como un posible préstamo, para tenerlo en 2026.

Nacional Atlético Nacional Copa Libertadores 2025/Camilo Candido Camilo Cándido en el partido entre Atlético Nacional y Nacional por la Copa Libertadores 2025 Foto: Leonardo Carreño

En tanto, Washington Aguerre es buscado nuevamente por Peñarol, luego de su salida a fines de 2024.

El contrato más jugoso y la cifra que más se acerque a la prima (o compra de un porcentaje de la ficha) que imponga el contratista Rafael Monge, esa que Peñarol no quiso pagar en enero, hará que Aguerre siga en Colombia o vuelva a Peñarol.

Esta vez, el aurinegro está dispuesto a poner un dinero más allá del contrato mensual que se le ofrezca al artiguense.