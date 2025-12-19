Así será la agenda de la vela en el verano 2026; mirá las fechas confirmadas y los torneos que se disputarán en Uruguay

Como en cada verano, la vela será uno de los grandes protagonistas de la actividad deportiva en este 2026 y entre varios eventos que se llevarán a cabo en las costas de Uruguay, la Copa Rolex será el mayor atractivo.

Punta del Este es un histórico polo de atracción para la náutica local e internacional. En octubre, el principal balneario nacional recibió una nueva edición de la Clipper Round the World Yacht Race , una prestigiosa y exigente competencia de vuelta al mundo.

En enero de 2026, Punta será nuevamente escenario del Rolex Circuito Atlántico Sur , la competencia náutica más prestigiosa del continente que es organizada por el Yacht Club Argentino y el Yacht Club Punta del Este.

Este Circuito resulta muy atractivo por los diferentes recorridos de cada una de las regatas que lo conforman. La regata Buenos Aires a Punta del Este, uniendo a los dos clubes organizadores, es muy desafiante por lo imprevisto de sus vientos, haciéndola tácticamente muy difícil al recorrer ambas costas y todo el Río de la Plata.

Luego están las regatas recorrido, con la salida al Océano Atlántico en la regata a la Barra y la Regata Vuelta a Gorriti, que llega hasta la Bahía de Solanas en Punta Ballena. Y las cuatro regatas Barlovento Sotavento ponen al máximo a prueba a las tripulaciones en regatas de unas cinco millas cada una, con muchísimas maniobras y cambios de vela.

Barcos muy diferentes, desde los TP 52 hasta los J24 tienen oportunidad de correr y así sumar a todas las tripulaciones con ganas de correr en un evento de nivel internacional.

La tradicional competencia náutica, reúne a las mejores tripulaciones del hemisferio sur en las fórmulas ORC y ORC Sportboat para celebrar la pasión por el mar.

“Recibir nuevamente la Copa Rolex es un orgullo para Punta del Este y para nuestro club el resultado de un intenso trabajo. Nos posiciona como referente náutico del continente y confirma que este puerto sigue siendo un punto de encuentro privilegiado para los grandes navegantes del mundo”, expresó el comodoro Juan Etcheverrito.

Las fechas de la Copa Rolex

Fecha Evento Sábado 24 de enero Desfile de embarcaciones y partida desde Buenos Aires Domingo 25 de enero Arribo de la flota a Punta del Este Martes 27 al viernes 30 de enero Regatas frente a La Barra, Barlovento–Sotavento y Vuelta a Gorriti Viernes 30 de enero Entrega de premios y cierre de gala

Competencias en optimist, ILCA, J70 y hándicap

A lo largo de los meses de enero, febrero y marzo, las aguas del Océano Atlántico serán escenario de más de 20 competencias correspondientes a las clases optimist, ILCA, J70 y hándicap, combinando pruebas de alto nivel deportivo con el tradicional espíritu de camaradería que caracteriza al Yacht Club Punta del Este.

Del 19 al 23 de enero, el puerto y la bahía de Punta del Este recibirán una flota de veleros con historia para celebrar la tradicional Semana de Clásicos, uno de los eventos más esperados de cada verano.

Durante cinco días, embarcaciones de líneas elegantes y velas majestuosas recorrerán circuitos en La Barra, Solanas, Playa Mansa y la vuelta a la Isla Gorriti reviviendo el espíritu más puro de la navegación a vela. Más que una competencia, la Semana de Clásicos es una verdadera fiesta de la náutica, que convoca a familias, socios y fanáticos del mar en un marco de tradición, elegancia y amistad.

Regatas de la clase optimist en Punta del Este

La clase optimist es a la vela lo que el baby fútbol es al fútbol. Son los barcos de iniciación para los más chicos y una escuela increíble con la cual los niños desarrollan distintos tipos de habilidades intelectivas, además de las naturales deportivas.

Fecha Competición Sábado 10 de enero Regata Multiclase Seguros Sura Sábado 17 y domingo 18 de enero Premio Ernesto De Francesco Sábado 14 al martes 17 de febrero AUDO, primera etapa selectiva para los Campeonatos Mundial y Norteamericano

Regatas de la clase ILCA

La clase ILCA, antes denominada laser, le regaló a Uruguay enormes actuaciones a Uruguay en la categoría standard, con Alejandro Foglia como líder, y en laser radial, con Dolores "Lola" Moreira como abanderada.

Después de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 la clase adoptó su nuevo nombre.

Fecha Competición Sábado 10 de enero Regata Multiclase Seguros Sura Sábado 17 y domingo 18 de enero Premio Heber Ansorena Miércoles 28 al sábado 31 de enero Campeonato regional Sábado 7 y domingo 8 de febrero Premio Aniversario Yacht Club Punta del Este, ranking 1 Domingo 22 al sábado 28 de febrero Centro Sudamericano ILCA 6 Domingo 2 al sábado 7 de marzo Centro Sudamericano ILCA 4 y 7 Sábado 14 y domingo 15 de marzo Segunda etapa del ranking Sábado 21 y domingo 22 de marzo Premio Aniversario Club Náutico

Regatas de clase J70

La clase J70 puso a la vela uruguayo en lo más alto del mundo cuando el barco Plan B, integrado por Pedro Garra, Juan Pedro Coll, Enrique Schickendantz y Juan Ignacio Regusci, se consagró campeón de la categoría Cortinthian en Palma de Mallorca en setiembre de 2024.

Fecha Competición Sábado 10 de enero Regata Multiclase Seguros Sura Viernes 16 de enero Premio Comodoro Federico García Capurro-Regata Recorrido Domingo 1° al martes 3 de febrero Regata Internacional J70, símil Copa Rolex Viernes 6 de febrero Premio Comodoro Óscar Amaro-Regata Recorrido Sábado 21 y domingo 22 de febrero Campeonato del Club-Comodoro Van Peborgh Sábado 28 de febrero Campeonato de Cadetes Sábado 21 y domingo 22 de marzo Premio Comodoro Juan Gorlero Domingo 29 de marzo a domingo 5 de abril Actividad de Semana Santa 11, 12, 18 y 19 de abril Campeonato Uruguayo en el Yacht Club Uruguayo

Regatas de clase hándicap

Esta clase hándicap incluye barcos ORC e IRC que compensan las diferencias entre las embarcaciones en cuanto a diseño, tamaño y velocidad con ajustes de tiempo de llegada de modo tal de determinar a sus ganadores.