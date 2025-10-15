Se completó el arribo de la flota de la Clipper Race 2025-2026 a Punta del Este

Con la llegada del barco del Yacht Club Punta del Este esta mañana, alrededor de la hora 10.00, a la escollera del puerto de Punta del Este, se completó el arribo de las 10 embarcaciones que compiten en la icónica Clipper Round the World Yacht Race 2025-2026, una de las regatas oceánicas más desafiantes del planeta.

Durante 11 meses, 10 veleros y más de setecientos tripulantes de distintas nacionalidades recorrerán el mundo, atravesando mares y océanos en una travesía que pone a prueba la resistencia, el trabajo en equipo y la pasión por la navegación.

El Yacht Club Punta del Este es el único club náutico del mundo que cuenta con su propio barco compitiendo en esta regata internacional, lo que representa un gran orgullo para la náutica uruguaya.

Además, Punta del Este es, por cuarta edición consecutiva , puerto anfitrión de la Clipper Race, siendo la única sede en toda Sudamérica.

El podio de esta pierna, Copa YCPE, se integró de la siguiente manera: en primer lugar, el barco Gosh; en segundo lugar, el London Business School; y en tercer lugar, el Qing Dao.

Con la flota completa en puerto, comienza una intensa agenda de actividades culturales y náuticas, abiertas a toda la comunidad.

El viernes 17 de octubre, de 9:00 a 12:00 horas, y el sábado 18, de 9:00 a 18:00 horas, el público podrá visitar los veleros amarrados en la escollera, recorrerlos por dentro y conversar con sus tripulantes para conocer de cerca cómo es la vida a bordo durante una regata oceánica.

El sábado por la mañana se llevará a cabo también una jornada de limpieza de playas, organizada por el Yacht Club Punta del Este junto a los equipos internacionales, y durante la tarde se celebrará la tradicional kermesse solidaria en beneficio de UNICEF, en la sede central del Club.

El cierre de las actividades será el lunes 20 de octubre a partir del mediodía, con la ceremonia oficial de largada hacia Sudáfrica, una verdadera fiesta que contará con la presencia de autoridades, la banda de la Armada Nacional y los nuevos tripulantes que se incorporan para la próxima etapa.

El Yacht Club Punta del Este invita a toda la comunidad a acercarse al puerto y despedir a la flota de la Clipper Race en su partida hacia el siguiente desafío del mundo.