La Clipper Race llega otra vez a Punta del Este que se prepara para vivir una gran fiesta náutica

La Clipper Race llegará este sábado a Punta del Este que se prepara nuevamente para vivir un fin de semana de fiesta para la vela nacional.

La Clipper Round the World Race (regata alrededor del mundo Clipper) es una competencia de barcos de vela, todos del mismo diseño, en la que 10 equipos disputan 8 piernas en un recorrido de 40 mil millas náuticas .

Las piernas son los largos tramos que debe recorrer cada embarcación que está compuesta por navegantes profesionales con otros, la mayoría, que no tienen experiencia alguna pero que fueron entrenados para la extrema competencia. Entre los 10 barcos hay navegantes de más de 40 nacionalidades .

Uruguay está representado por el Yacht Club Punta del Este (YCPE) que desde este fin de semana será el anfitrión de los participantes, cuando estos lleguen al puerto de Punta del Este.

HANDBALL Leonardo Puñales dio la lista de la selección uruguaya de handball que jugará el Mundial femenino en Países Bajos y Alemania

HOCKEY SOBRE CÉSPED Woodlands dio la nota y eliminó a las tetracampeonas de Old Girls y Biguá también se metió en semis del Uruguayo de hockey sobre césped

Los 10 equipos que participan en la Clipper 2025-2026 Round the World Yacht Race partieron desde Puerto Sherry, España, con destino a Punta del Este que es la segunda escala de la regata que da la vuelta al mundo. En esta etapa, denominada YCPE Cup, los competidores recorrerán 5.300 millas náuticas cruzando el Océano Atlántico y la línea del Ecuador, enfrentando condiciones diversas que pondrán a prueba a cada tripulación.

El arribo de las primeras embarcaciones se estima para este sábado.

El Yacht Club Punta del Este no solo es el único anfitrión de Sudamérica, sino que también cuenta con su propio equipo en la competencia: el Team Yacht Club Punta del Este, liderado por el skipper profesional David Sautret y la first mate Lorraine O’Hanlon. Ambos destacaron el compromiso y el orgullo de representar al YCPE con la gran expectativa por la cálida recepción que siempre brinda la ciudad a los navegantes.

El arribo de la flota a Punta del Este será una verdadera fiesta, con la tradicional hospitalidad uruguaya, actividades comunitarias (limpieza de playas, una kermesse en beneficio de Unicef y un media saling day) y encuentros educativos que fortalecen el vínculo entre la regata y la comunidad local.

El YCPE es anfitrión por cuarta edición consecutiva de la Clipper Race, una competencia creada en 1995 y que en esta ocasión se disputará en la temporada 2025-2026.

Tras su paso por Punta del Este, la flota seguirá rumbo a Ciudad del Cabo y continuará por Oceanía, Asia, Norteamérica y Europa, completando las 40.000 millas náuticas de esta extrema y épica regata, que supone todo un desafío contra la voraz fuerza de los océanos.

El comodoro del YCPE, Juan Etcheverrito señaló que tanto el club como la ciudad están preparados para recibir a los más de mil visitantes de la Clipper Race, entre navegantes, organización, familiares y amigos, para mostrarles lo mejor de Punta del Este. "La mayoría de ellos llegan por primera vez y estamos seguros que no será la última", expresó.