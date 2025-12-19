Dólar
/ Nacional / Rocha

"Tiempo de La Paloma": Intendente de Rocha destacó avance de obras en el balneario con inversión de $6.000.000

Esta obra abarca casi 2 kilómetros de calles aledañas, que han sido cubiertas con carpeta asfáltica

19 de diciembre 2025 - 7:30hs
lapalomaasfalto

El Intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, informó a través de su cuenta en X sobre el avance de las obras en el balneario de La Paloma, como parte del proceso de mejora de infraestructura en los principales destinos turísticos del departamento. Según la publicación del jefe comunal, se han concretado importantes obras viales en la zona, que buscan mejorar el acceso y la conectividad entre las distintas áreas del balneario.

Obras de asfaltado y conectividad

Umpiérrez destacó que, además de los trabajos realizados en Valizas y Aguas Dulces, se han incorporado nuevas mejoras en La Paloma, con la finalización del asfaltado del acceso desde la ruta 15 hacia la Avenida Solari. Esta obra abarca casi 2 kilómetros de calles aledañas, que han sido cubiertas con carpeta asfáltica, lo que permitirá una circulación más fluida y segura para los residentes y turistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alejoumpierrez/status/2001809577407639817&partner=&hide_thread=false

Mejoras en calles estratégicas

El Intendente también detalló que, actualmente, se está trabajando en la finalización de los asfaltados en las calles 13 y 17, dos de las vías más estratégicas de la ciudad, que conectan el barrio Parque y Country con la costanera. Estos trabajos, que se están llevando a cabo con mano de obra y equipos municipales, representan una inversión significativa para mejorar la conectividad interna de la zona.

Una inversión significativa

La inversión total para estas obras asciende a más de $6.000.000, lo que reafirma el compromiso del gobierno departamental con el desarrollo de la infraestructura de los balnearios, especialmente en un área como La Paloma, un destino turístico de gran relevancia en Rocha.

Umpiérrez destacó que estas inversiones no solo mejoran la calidad de vida de los habitantes locales, sino que también favorecen el desarrollo económico y turístico del departamento, facilitando el acceso a las principales atracciones y promoviendo un entorno más seguro y accesible para todos.

Temas:

Rocha La Paloma balneario Verano 2026

