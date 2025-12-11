De calles de tierra a adoquines: balneario de Rocha avanza en obras con una inversión de más de U$S 600.000

El Intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez , celebró la inauguración de una obra de infraestructura en Aguas Dulces , que requirió una inversión superior a los 600.000 dólares . Se trata del adoquinado de un tramo cercano a un kilómetro de las calles Cachimbas y Faroles, una zona que anteriormente estaba constituida por tierra, transformándose ahora en un atractivo paseo artesanal.

La inauguración se llevó a cabo en presencia de una multitud de vecinos y feriantes que celebraron el avance de la obra. Acompañaron al intendente Umpiérrez el Alcalde de Aguas Dulces, Gastón Larrosa, el exalcalde y actual edil Juan Manuel Olivera, el edil Cosme Molina y la "eterna guerrera y amiga Susana Gómez".

"Más obras para la costa para seguir mejorando en infraestructura, atraer más turismo y que los vecinos se sientan orgullosos de vivir en sus balnearios ", señaló el jefe comunal.

La obra de adoquinado, que también forma parte de un plan integral de mejora de la infraestructura en la zona costera, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los residentes y potenciar la zona como destino turístico, alineándose con los esfuerzos de la Intendencia de Rocha para seguir avanzando en el desarrollo de la región.

Días atrás el balneario de Valizas dio inicio a un "momento histórico" con el comienzo del asfaltado de su principal calle de acceso, la calle Aladino Veiga, que conecta la ruta principal con la plaza Leopoldina Rosa. El proyecto, que abarca un tramo de 1.300 metros, es el primer asfaltado en la historia del balneario y contará con un tratamiento bituminoso doble.

La obra, que comenzó con el reciclado de la base de la calle, es una inversión de $14.000.000 y es realizada en conjunto por el Municipio de Castillos y la Intendencia de Rocha. El objetivo es mejorar la infraestructura vial y facilitar el acceso de vecinos y turistas, especialmente durante la temporada alta.

Este proyecto forma parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la accesibilidad en todo el departamento de Rocha. También se están llevando a cabo obras de asfaltado en otros balnearios como La Paloma, con una inversión total de $24.000.000, que incluyen calles de acceso y la terminal de ómnibus.