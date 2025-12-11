Dólar
Compra 38,05 Venta 40,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  19°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / AGUAS DULCES

De calles de tierra a adoquines: balneario de Rocha avanza en obras con una inversión de más de U$S 600.000

"Más obras para la costa para seguir mejorando en infraestructura, atraer más turismo y que los vecinos se sientan orgullosos de vivir en sus balnearios", escribió el intendente de Rocha

11 de diciembre 2025 - 8:59hs
G72IdAQXQAAx52H

El Intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, celebró la inauguración de una obra de infraestructura en Aguas Dulces, que requirió una inversión superior a los 600.000 dólares. Se trata del adoquinado de un tramo cercano a un kilómetro de las calles Cachimbas y Faroles, una zona que anteriormente estaba constituida por tierra, transformándose ahora en un atractivo paseo artesanal.

La inauguración se llevó a cabo en presencia de una multitud de vecinos y feriantes que celebraron el avance de la obra. Acompañaron al intendente Umpiérrez el Alcalde de Aguas Dulces, Gastón Larrosa, el exalcalde y actual edil Juan Manuel Olivera, el edil Cosme Molina y la "eterna guerrera y amiga Susana Gómez".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alejoumpierrez/status/1998903850762117206&partner=&hide_thread=false

"Más obras para la costa para seguir mejorando en infraestructura, atraer más turismo y que los vecinos se sientan orgullosos de vivir en sus balnearios", señaló el jefe comunal.

Más noticias
verano 2026: ¿cuanto sale alquilar una quincena en los balnearios mas buscados de uruguay y que queda disponible?
TEMPORADA 2026

Verano 2026: ¿cuánto sale alquilar una quincena en los balnearios más buscados de Uruguay y qué queda disponible?

historico: continua el asfaltado en los balnearios de rocha con una inversion de $ 14 millones para valizas
OBRAS

"Histórico": continúa el asfaltado en los balnearios de Rocha con una inversión de $ 14 millones para Valizas

La obra de adoquinado, que también forma parte de un plan integral de mejora de la infraestructura en la zona costera, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los residentes y potenciar la zona como destino turístico, alineándose con los esfuerzos de la Intendencia de Rocha para seguir avanzando en el desarrollo de la región.

Días atrás el balneario de Valizas dio inicio a un "momento histórico" con el comienzo del asfaltado de su principal calle de acceso, la calle Aladino Veiga, que conecta la ruta principal con la plaza Leopoldina Rosa. El proyecto, que abarca un tramo de 1.300 metros, es el primer asfaltado en la historia del balneario y contará con un tratamiento bituminoso doble.

La obra, que comenzó con el reciclado de la base de la calle, es una inversión de $14.000.000 y es realizada en conjunto por el Municipio de Castillos y la Intendencia de Rocha. El objetivo es mejorar la infraestructura vial y facilitar el acceso de vecinos y turistas, especialmente durante la temporada alta.

Este proyecto forma parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la accesibilidad en todo el departamento de Rocha. También se están llevando a cabo obras de asfaltado en otros balnearios como La Paloma, con una inversión total de $24.000.000, que incluyen calles de acceso y la terminal de ómnibus.

Temas:

Rocha obras

Seguí leyendo

Las más leídas

Sara Goldring
JUSTICIA

Justicia negó solicitud de Sara Goldring para viajar a Estados Unidos a festejar los 50 años de su hijo

Sandra Lazo durante la interpelación por Cardama
PARLAMENTO

Sandra Lazo informó que renovación de la garantía presentada por Cardama es falsa: "Aumenta la suspicacia y la sospecha" sobre el astillero

Fachada de la UdelaR
UDELAR

"Tenemos estudiantes en situación de calle", aseguró el rector de la Udelar, Héctor Cancela

Fiscal Fleitas confirmó archivo de denuncia de Mutio contra Ferrero por la investigación que lo condenó por narcotráfico
MARTÍN MUTIO

Fiscal Fleitas confirmó archivo de denuncia de Mutio contra Ferrero por la investigación que lo condenó por narcotráfico

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos