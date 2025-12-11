Verano 2026: ¿cuánto sale alquilar una quincena en los balnearios más buscados de Uruguay y qué queda disponible?

La temporada de verano se acerca y con ello el mercado de alquileres temporales comienza a experimentar una fuerte demanda . En este escenario Café y Negocios repasó, en diálogo con la Cámara Inmobiliaria Uruguay (CIU), los precios que se están manejando para alquilar en los departamentos costeros más elegidos en la temporada estival.

Según adelantaron, estos tres departamentos tienen un nivel de ocupación de 90% para los primeros días de enero.

En Punta del Este, señaló Matías Medina, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya y director de Inmobiliaria Macari, las propiedades de alta gama en primera línea de playa, ubicadas en Playa Mansa, Playa Brava, La Barra, José Ignacio, Punta Ballena y Portezuelo están con un nivel de ocupación elevado, tanto en casas como apartamentos de lujo, "ya que las personas que querían algo exclusivo alquilaron de forma anticipada hace algunos meses". Esto hace que hoy las propiedades que están disponibles son las ubicadas a dos o tres cuadras de la playa.

TEMPORADA DE VERANO De Piriápolis a Punta del Diablo: los cinco balnearios más demandados para la temporada de verano en Uruguay

En este mercado, alquilar una casa en La Barra de un dormitorio con servicios se encuentra alrededor de los U$S 2.800 en la primera quincena y de U$S 4.500 si se trata de una tipología de dos dormitorios.

Si se suman otros servicios y amenities pueden ir desde los U$S 7.500 a los U$S 9.500. Las casas más lujosas, en tanto, se encuentran entre los U$S 15.000, y U$S 20.000 por quincena.

En comparación a enero de 2025, los precios se mantienen muy similares y se estima que para la segunda quincena de enero los precios se ajustaran a la baja un 10% menos.

En Rocha, según detallaron desde la CIU, Punta del Diablo, La Pedrera y La Paloma son los más solicitados, con casas de dos dormitorios que cuestan entre U$S 120 y U$S 320 por día, es decir, entre U$S 1.800 hasta y U$S 4.800 por quincena dependiendo la ubicación y el equipamiento. "En esta zona los propietarios priorizaron la permanencia de un mínimo de 10 días, haciendo una mayor bonificación para contar con menor rotación en la estadía de los turistas", sostuvieron.

PUNTA DEL DIABLO

En este mercado, algunos de los principales balnearios subieron entre U$S 10 y U$S 15 para los primeros días de enero en comparación al año pasado.

En Ciudad de la Costa y el resto de la franja de la Costa de Oro, las casas de dos a tres dormitorios con piscina son las más demandadas, especialmente aquellas que cuentan con jardín y parrillero. Sin embargo, sostuvieron desde la CIU, desde hace meses ya no queda disponibilidad de unidades con piscina, cuyos precios rondan los US$ 250 por día (US$50 por día más que en enero de 2025).

También se encuentran opciones con menos servicios, a valores cercanos a los US$ 120 diarios, unos US$1800 por quincena.

En cuanto a la dinámica de reservas, adelantaron que la segunda quincena de enero suele moverse de forma más lenta en Canelones, mientras que febrero registra una baja de entre 20% y 30% en los precios de alquiler respecto al mes anterior.

482302506_946153684371718_2335512559566863547_n Municipio de Atlántida

Las recomendaciones de la Cámara Inmobiliaria para evitar fraudes en alquileres

En el marco del comienzo de la temporada estival la Cámara Inmobiliaria subrayó la importancia de tomar precauciones para evitar fraudes en alquileres. Entre las medidas básicas, recomiendan recurrir únicamente a inmobiliarias registradas en el Ministerio de Turismo —verificables en pocos pasos desde su sitio web— y visitar siempre la propiedad en persona, solicitando los datos de la empresa que la comercializa. En caso de no poder asistir, aconsejan realizar una videollamada, y solicitar de forma anticipada modelo de contrato e inventario, así como corroborar titular de cuenta donde se va a realizar la seña (solicitando información de titular, número de cédula y otros datos que logren identificar y minimizar el riesgo).

En caso de tratar con dueños particulares, recomiendan revisar cuidadosamente las reseñas, calificaciones e historial de comentarios en las plataformas, y desconfiar de perfiles sin actividad previa. También alertan sobre precios excesivamente bajos, una táctica habitual de estafadores para captar señas. Además, insisten en no transferir nunca el total de la estadía de forma anticipada.