Dólar
Compra 38,10 Venta 40,50

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  19°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / Prometeo

La empresa uruguaya Prometeo ganó el oro en los premios Fintech Innovators Americas 2026: "No tenemos fronteras", aseguró su CEO

La firma trabaja en la interoperabilidad del sistema financiero en América Latina y su conexión con el resto del mundo.

10 de diciembre 2025 - 14:50hs
Eduardo Veiga (co fundador y CTO), Rodrigo Tumaián (co-fundador y co-CEO) y Ximena Aleman (co-fundadora y co-CEO)
Eduardo Veiga (co fundador y CTO), Rodrigo Tumaián (co-fundador y co-CEO) y Ximena Aleman (co-fundadora y co-CEO) Prometeo

“Me enorgullece compartir que Prometeo recibió el Premio ORO en los Premios Fintech Innovators Americas 2026, en la categoría de Innovación en Pagos”, compartió la cofundadora de Prometeo, Ximena Aleman quien emprendió con la compañía en 2018 junto con sus socios Rodrigo Tumaián y Eduardo Veiga.

A través de su cuenta de LinkedIn la co-CEO de la compañía líder en infraestructura fintech nacida en Uruguay afirmó que este reconocimiento pone en valor una convicción que la fintech abraza desde hace años: “las Américas merecen vías financieras que funcionen como un solo sistema”.

“Este premio nos coloca junto a empresas que definen la próxima década de infraestructura financiera en la región, pero para mí, destaca algo más profundo: en América Latina, desarrollar pagos transfronterizos no es un desafío técnico, sino un acto de integración. Se trata de tomar una geografía que parece fragmentada en el mapa y hacerla interoperable en la práctica”, desarrolló la titular de la empresa uruguaya que se dedica a conectar mediante APIs corporaciones globales con instituciones financieras de América Latina y Estados Unidos.

Más noticias
comprar sin pasar por caja y entrar a un show sin hacer fila: asi es la nueva tendencia de la ia que ya impacta en la industria del entretenimiento

Comprar sin pasar por caja y entrar a un show sin hacer fila: así es la nueva tendencia de la IA que ya impacta en la industria del entretenimiento

fusiones y adquisiciones: la mitad de las operaciones que se hicieron en el ano tuvieron compradores uruguayos, ¿que explica esta tendencia?
FUSIONES Y ADQUISICIONES

Fusiones y adquisiciones: la mitad de las operaciones que se hicieron en el año tuvieron compradores uruguayos, ¿qué explica esta tendencia?

Embed

“Ese es el propósito de la Banca sin Fronteras: una capa unificada que permite que el dinero se mueva con la misma simplicidad tanto dentro como fuera de las fronteras: una tesorería que comprende el contexto multimercado, pagos que no se pierden entre sistemas y una liquidez que se siente local dondequiera que se opere”, continuó Aleman y agradeció a su equipo por la disciplina y pasión con la que trabajan en Prometeo.

“Los premios no son el destino, son un recordatorio. Un recordatorio de que la región está lista para más. Y de que Prometeo seguirá expandiendo sus fronteras financieras. No tenemos fronteras”, concluyó la co-fundadora de la fintech que conecta bancos de 11 países de América.

Temas:

Prometeo fintech

Seguí leyendo

Las más leídas

Yamandú Orsi en evento de ADM
PATRULLAS OCEÁNICAS

"No íbamos a terminar bien", dijo Orsi sobre el inicio de acciones para rescindir contrato con Cardama

Mala praxis a bebé que murió tras intervención toráxica: fiscalía pide imputar a grado 5 y grado 3 de cirugía pediátrica
JUSTICIA

Mala praxis a bebé que murió tras intervención toráxica: fiscalía pide imputar a grado 5 y grado 3 de cirugía pediátrica

Bruno Marín, Martina Cabillón y María Belén Quintas en la universidad
GRADUADOS

Uruguay tiene sus primeros tres egresados de la carrera de Ingeniería Ambiental: la historia de Martina, Bruno y Belén

Render de la OPV que se construirá
MINISTERIO DE DEFENSA

Oficiales de la Armada alertan que "la estabilidad del buque" que está construyendo Cardama "se encuentra comprometida" si se inunda el "último compartimento"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos