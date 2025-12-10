La empresa uruguaya Prometeo ganó el oro en los premios Fintech Innovators Americas 2026: "No tenemos fronteras", aseguró su CEO

Eduardo Veiga (co fundador y CTO), Rodrigo Tumaián (co-fundador y co-CEO) y Ximena Aleman (co-fundadora y co-CEO) Prometeo

“Me enorgullece compartir que Prometeo recibió el Premio ORO en los Premios Fintech Innovators Americas 2026, en la categoría de Innovación en Pagos”, compartió la cofundadora de Prometeo, Ximena Aleman quien emprendió con la compañía en 2018 junto con sus socios Rodrigo Tumaián y Eduardo Veiga.

A través de su cuenta de LinkedIn la co-CEO de la compañía líder en infraestructura fintech nacida en Uruguay afirmó que este reconocimiento pone en valor una convicción que la fintech abraza desde hace años: “las Américas merecen vías financieras que funcionen como un solo sistema”.

“Este premio nos coloca junto a empresas que definen la próxima década de infraestructura financiera en la región, pero para mí, destaca algo más profundo: en América Latina, desarrollar pagos transfronterizos no es un desafío técnico, sino un acto de integración. Se trata de tomar una geografía que parece fragmentada en el mapa y hacerla interoperable en la práctica”, desarrolló la titular de la empresa uruguaya que se dedica a conectar mediante APIs corporaciones globales con instituciones financieras de América Latina y Estados Unidos.

Embed “Ese es el propósito de la Banca sin Fronteras: una capa unificada que permite que el dinero se mueva con la misma simplicidad tanto dentro como fuera de las fronteras: una tesorería que comprende el contexto multimercado, pagos que no se pierden entre sistemas y una liquidez que se siente local dondequiera que se opere”, continuó Aleman y agradeció a su equipo por la disciplina y pasión con la que trabajan en Prometeo.

“Los premios no son el destino, son un recordatorio. Un recordatorio de que la región está lista para más. Y de que Prometeo seguirá expandiendo sus fronteras financieras. No tenemos fronteras”, concluyó la co-fundadora de la fintech que conecta bancos de 11 países de América.