Comprar sin pasar por caja y entrar a un show sin hacer fila: así es la nueva tendencia de la IA que puede llegar a los estadios del Mundial 2026

Recientemente un estudio del MIT reveló que la mayoría de los proyectos piloto de Inteligencia Artificial (IA) no consiguen escalar. En este contexto, las principales empresas tecnológicas reestructuran sus equipos internos, ponen en pausa lanzamientos llamativos y recalibran sus inversiones.

Lejos de ser un signo de declive, para la tecnológica Globant esto se trata de pasar de las pruebas caóticas a generar valor duradero y repetible basado en IA.

“Todavía nos falta ver grandes casos de impacto”, aseguró Matías Boix , Senior Vice President of Technology de Globant Uruguay, en el marco de un encuentro de la compañía con la prensa para destacar las principales tendencias que signarán el 2026.

A su lado, Nicolás Jodal , cofundador de Genexus, (compañía adquirida por Globant en 2022) opinó que la adopción de la inteligencia artificial generativa fue mucho más alta en las personas que en las empresas, pero el 2026 llegará a cambiar esto.

Para Jodal, esa adopción se dará en tres olas. Primero, se utilizará la IA para buscar datos o textos internos de la empresa. Luego, para mejorar la forma en la que interacción con las organizaciones- por ejemplo, que pueda ser mediante una charla y no a través de clics- y, en tercer lugar, transformará los procesos de trabajo. “Esto se da cuando utilizo agentes de inteligencia artificial que van haciendo cosas por mí, que ya toman decisiones, que les doy herramientas y van haciendo”, explicó Jodal y subrayó: “El gran salto para el año que viene es tener agentes que logren con autonomía completar procesos y objetivos”.

La IA agéntica “está hecha para cumplir un objetivo”, remarcó Boix. En los hechos este tipo de inteligencia artificial actúa de forma autónoma para cumplir con los objetivos que se le encomendaron y, en ese marco, puede ser un factor clave para reducir fricciones y mejorar la experiencia de los usuarios en lugares tan diversos como un aeropuerto, un hospital o un recital.

¿Cómo se aplica la IA agéntica para generar valor en el día a día?

En su estudio “Las 5 fuerzas que definen el futuro”, Globant analiza en qué ámbitos se puede aplicar la inteligencia artificial agéntica para hacer la diferencia tanto para los usuarios como para el negocio.

En el comercio minorista, por ejemplo, los agentes fusionan datos online y de la tienda para realizar promociones en tiempo real. Además, amplía el servicio de atención al cliente sin disparar los costos. Esto se traduce en mayor conversión, menor abandono de carritos y costos de servicio más bajos.

En logística, estos agentes de IA gestionan las consultas de los clientes de principio a fin y optimizan las rutas de envío utilizando datos en tiempo real sobre tráfico y meteorología. Lo que resulta en costos operativos más bajos.

En la salud, en tanto, los agentes pueden supervisar los registros y los dispositivos inteligentes para prevenir emergencias y automatizar el triaje.

Estos son solo tres ejemplos de lo que las empresas pueden hacer con esta nueva era de la IA agéntica que para Globant es “el motor de la transformación” y será una ventaja competitiva para las primeras empresas que la adopten.

“El 2026 va a ser el año de impacto en las industrias, de esos asistentes que pueden conversar y pueden interactuar con la logística para que te llegue el pedido antes o entender lo que te interesa y, en turismo, armarte un paquete de viaje ideal para vos”, dijo Boix.

Del otro lado del mostrador está la vulnerabilidad que implica la IA utilizada para el mal. En ciberataques “todas las alertas ahora son más difíciles de identificar”, indicó el Senior Vice President of Technology de Globant Uruguay acerca de la importancia de la ciberseguridad en este punto de inflexión de la tecnología. Textos, audios e incluso videollamadas falsas pueden inducir al error de forma inmediata. Por eso los especialistas aseguran que la forma más fácil de combatirlo es también con IA.

“Se van a asombrar, si reciben un mail del que están dudando y se lo copian a una IA”, sugirió Boix y opinó que es posible que las plataformas de uso doméstico como ChatGPT, Copilot o Gemini pueden detectar si se trata de un contenido con fines maliciosos.

A alta escala la IA también es aliada de las corporaciones en estos casos, “el fuego se combate con fuego”, comentó.

El caso de éxito de Los Ángeles Clippers y el camino de la IA hacia el Mundial 2026

Intuit Dome es el nuevo estadio de Los Ángeles Clippers inaugurado hace un año y medio en California y concebido como uno de los recintos más avanzados tecnológicamente de la NBA.

Para lograr esto Globant estuvo presente desde su concepción para convertirlo en una experiencia única para los fans y sin fricciones.

Carolina Vassallucci, Project Manager de Globant presentó el caso ante los medios y además de destacar factores que eliminan la fricción, como el reconocimiento fácil para el ingreso, hizo hincapié en la nueva tecnología de “realidad paralela” que permite, por ejemplo, que una pantalla al ingreso del estadio muestre un contenido a un espectador y otro diferente a otro que se encuentra a su lado. “Se puede tener decenas” al mismo tiempo, subrayó la referente del proyecto.

A su vez, el estadio exhibe otras innovaciones como poder ir a comprar sin pasar por caja y que el pago del producto se haga directamente al medio de pago asociado-similar al modelo utilizado por Amazon en sus tiendas, pero sin humanos detrás de escena-.

Otra de las más llamativas es una plataforma de fidelización que asocia a cada espectador con su asiento, y le propone participar de dinámicas a cambio de bebidas o marchandising del equipo. “Hay competencia de hinchadas y cuanto más grites-y más altos sean los decibelios que mide tu posabrazos-, más puntos sumás y esos puntos se pueden canjear por premios en el estadio”, ejemplificó.

Tecnología como la utilizada en este estadio se podrá implementar en el Mundial 2026. Gracias al acuerdo que Globant renovó con la FIFA, la compañía contempla aplicar algunos de los usos del Intuit Dome, aunque no podrá replicarse esta experiencia en su totalidad porque el estadio de la NBA fue concebido así desde su origen y no es el caso de los estadios donde se jugará el próximo mundial de fútbol.

“Esta experiencia se puede replicar y se puede replicar en partes”, dijo la project manager y afirmó que en el Grand Prix de Formula 1 de Miami parte de la experiencia de ticketing ya fue realizada por Globant.