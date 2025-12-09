Así son los proyectos en Uruguay de una firma de diseño destacada como una de las más influyentes para el 2026

Una reciente publicación internacional especializada en arquitectura y diseño identificó a los estudios, arquitectos e interioristas más influyentes del momento y que se perfilan para marcar tendencia en 2026 . Aunque ningún profesional uruguayo integra la selección, el país sí logró un lugar destacado: la lista menciona el trabajo realizado en Uruguay por el estudio Kallos Turin , cuyas residencias construidas en el este fueron señaladas como ejemplo del tipo de arquitectura que ganará protagonismo en el próximo año.

Según señala la revista especializada AD (Architectural Digest), este estudio, con sede en Londres y San Francisco, fundamenta su trabajo en tipologías históricas filtradas a través de un lenguaje abstracto y depurado que, tras dos décadas de práctica, se ha vuelto casi implacable.

“Frente a esa disciplina, introduce destellos de ironía, extravagancia y rareza poética que se han convertido en su sello. Ganadores de un International Award del RIBA, desarrollan actualmente una bodega en Mendoza, la renovación de un townhouse londinense de los años sesenta, un estudio en los redwoods y viviendas en Santa Bárbara y en Uruguay”, señalaron.

Stephania Kallos y Abigail Turin, fundadoras del estudio, desembarcaron en Uruguay hace más de 15 años de la mano de un promotor inmobiliario londinense que les encargó el diseño de una serie de residencias modernas en la costa cercana a Punta del Este , según contaron en una entrevista al medio Galerie.

Aquella primera incursión en el mercado inmobiliario uruguayo se materializó en propiedades Villalagos, un barrio privado de 91 hectáreas ubicado a solo 2 kilómetros de Manantiales y a 500 metros del mar, conocido por sus amplias chacras y su enclave natural privilegiado.

Desde entonces, su trabajo en el país se ha concentrado en proyectos residenciales de alto nivel: casas de veraneo y viviendas integradas al paisaje costero o rural, que buscan combinar minimalismo, entorno natural y arquitectura contemporánea.

Además, a partir de su llegada a Uruguay, el estudio también expandió su presencia en la región y desembarcó en Argentina,

Algunas de sus propiedades destacadas en Uruguay

En Uruguay, El Zorzal fue el primer proyecto del estudio y también el más emblemático: gracias a este, las arquitectas obtuvieron el Premio RIBA, que reconoce obras cuya calidad y sustentabilidad se distinguen a nivel internacional.

El estilo de la propiedad se caracteriza por líneas rectas, una paleta dominada por el gris grafito y un juego de desfasaje en los muros exteriores que refuerza la privacidad y la sensación de exclusividad.

En el interior, la casa se organiza a partir de un patio central que distribuye las diferentes áreas y articula dos bloques conectados por el jardín, donde se ubican la piscina y la barbacoa. El primer bloque reúne los espacios sociales y las habitaciones para huéspedes. El segundo, de dos plantas, concentra en la planta baja el gimnasio, el sauna y un pequeño cine, mientras que en la planta alta se encuentra la suite principal, con terraza propia y vistas al lago y al entorno natural del barrio.

Los techos altos y la abundante luz natural son también rasgos distintivos del proyecto.

El pasado 1° de abril la plataforma internacional JamesEdition, publicó la propiedad -que ofrece seis dormitorios y una superficie de 600 m²- por un precio de venta de US$ 2.700.000.

Otro de los proyectos que destaca en el país es Lake House, una residencia ubicada a orillas de un lago que aprovecha al máximo el entorno natural para integrarse al paisaje y potenciar las vistas panorámicas.

El estilo se caracteriza una vez más como una estructura moderna y minimalista, con líneas rectas, tonos grises y grandes ventanales que se abren por completo hacia el lago. La vivienda parece elevarse sobre el agua, lo que refuerza su conexión con el paisaje. En el interior, en tanto, predominan los espacios amplios, la luz natural y una combinación de hormigón y madera.

Por último, una de las construcciones más recientes, que fue terminada en 2019, es Buried House o Casa Enterrada, una propiedad simple en volumen y detalles que busca integrarse al paisaje de forma armónica y que también se ubica en Villalagos.