Nuevo giro en la venta de Warner Bros a Netflix: Paramount lanzó una "oferta hostil" para quedarse con la compañía

La oferta de Paramount Skydance para quedarse con el gigante Warner Bros ya había sido rechazada. Sin embargo, antes de que esta pudiese cerrar el trato con Netflix , la empresa ofreció este lunes pagar un valor mucho más alto para conquistar a los accionistas.

Tras meses de idas y vueltas el pasado viernes Netflix llegó un acuerdo para adquirir Warner Bros Discovery (WBD) valuada en más de US$ 80.000 millones y propietaria de cadenas como CNN y TBS, y HBO. Sin embargo, Paramount no desistió y este lunes decidió jugar una última carta: lanzar una oferta hostil para quedarse con la compañía .

Según informó CNBC este lunes, Paramount se dirigirá directamente a los accionistas de Warner Bros Discovery (WBD) con una oferta en efectivo de US$ 30 por acción . En este intento desesperado por revertir la definición de WBD- que aún está sujeta a aprobación regulatoria-, Paramount afirma que su oferta es mayor a la que ofrece Netflix que pagaría aproximadamente US$ 27.75 por acción.

“La oferta es estratégica y financieramente atractiva para los accionistas de Warner Bros y ofrece una alternativa superior a la Netflix, que ofrece un valor inferior e incierto y expone a los accionistas de WBD a un prolongado proceso de autorización regulatoria multijurisdiccional con un resultado incierto junto con una combinación compleja y volátil de capital y efectivo”, señala un comunicado de Paramount.

La adquisición de Netflix, en caso de concretarse, ya encendió las alertas por concentración monopólica en el streaming puesto que se trata de las dos plataformas más grandes del sector. A propósito, CNBC informó el viernes que la administración de Donald Trump veía el acuerdo con "fuerte escepticismo", y el presidente estadounidense- más afín a Paramount- opinó este domingo que las consideraciones de cuota de mercado podrían plantear un "problema”.

Netlfix plantó bandera

La plataforma de streaming fue la encargada de anunciar este viernes por medio de un comunicado que alcanzó un acuerdo para adquirir el histórico estudio de cine y televisión Warner Bros, así como activos clave como el servicio de streaming HBO Max, en una operación valuada en más de US$ 80.000 millones.

“Con la incorporación del amplio catálogo de cine y TV, además de la programación de HBO y HBO Max, los miembros de Netflix tendrán más títulos de alta calidad para elegir. Esto permitirá optimizar los planes para los usuarios, ampliar opciones y mejorar el acceso al contenido”, dijeron desde la compañía sobre el impacto que tendrá esta adquisición para sus usuarios.

En esta línea, mencionaron también que franquicias, series y películas emblemáticas como The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones, The Wizard of Oz y el universo DC se sumarán al amplio catálogo de Netflix, que incluye Wednesday, Money Heist, Bridgerton, Adolescence y Extraction, creando una propuesta de entretenimiento “extraordinaria para audiencias de todo el mundo”.

Además, adelantaron que, de concretarse, la operación reforzará las capacidades de estudio de Netflix, permitiéndole expandir significativamente su capacidad de producción en EE. UU. y continuar incrementando la inversión en contenido original a largo plazo, generando empleos y fortaleciendo la industria.

“Netflix espera mantener las operaciones actuales de Warner Bros y potenciar sus fortalezas, incluyendo los estrenos cinematográficos en salas”, sostuvieron desde la compañía.

Sin embargo, esta última jugada de Paramount y el control regulatorio pendiente pueden llegar a ser un revés en contra del gigante Netflix en su ambición por ser el actor principal de la industria del streaming.