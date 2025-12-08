Agustín Gallo, nuevo CEO de Prex: "En un futuro ni los bancos van a ser bancos ni las fintech van a ser fintech, va a tender a consolidarse el ecosistema"

Desde el 1° de noviembre Prex tiene nuevo CEO. Agustín Gallo toma las riendas operativas de la fintech con foco en delinear los planes para los próximos años de la empresa que está cumpliendo una década desde su fundación. "Creo que este cambio dentro de la estructura de Prex habla un poco de la evolución que la empresa tuvo en estos 10 años", asegura Gallo.

La firma acaba de lanzar una nueva campaña publicitaria en conmemoración del aniversario y, en este marco, su director ejecutivo conversó con Café y Negocios sobre los desafíos del ecosistema financiero, el posicionamiento de Prex en Latinoamérica y su misión de potenciar las ocasiones de uso de Prex en Uruguay.

¿En este momento Prex está en el lugar donde quería estar cuando cumpliera 10 años?

Para los fundadores era impensado proyectarse en la situación actual y fue un trabajo muy fuerte en el día a día y de estar muy presente, escuchando a nuestros clientes y entendiendo las oportunidades del mercado.

Si bien siempre tuvimos ambición de ser una plataforma financiera integral, el horizonte era tan grande que era dificil de proyectar cómo se iba a materializar.

Con Prex Argentina la empresa tomó mucha notoridad por la coyuntura que se vivía en relación con el país vecino. Ahora que bajó esa efervescencia, ¿cómo es el desempeño de esa área de negocios?

Si bien veníamos creciendo hubo un punto de inflexión cuando sacamos al mercado uruguayo la Prex Argentina. Con el caso de PIX el año pasado sucedió algo similar. Ahora el desempeño sigue siendo muy bueno en las dos iniciativas.

¿La incorporación de PIX para los viajes a Brasil tuvo el mismo éxito que la Prex Argentina?

Lo superó ampliamente. En cantidad de usuarios, en volumen, en cantidad de transacciones. Si uno hace un relevamiento de la información que reporta el Ministerio de Turismo el verano pasado más del 60% de los uruguayos que fueron a Brasil pagaron con Prex.

Estas dos iniciativas tuvieron mucha tracción, pero el desafío ahora es posicionarnos como la plataforma de cabecera, que los clientes usen Prex todos los días porque hoy en día para toda actividad financiera podés usar Prex. Siempre apostamos a seguir incrementando la base, por más que ya no queden muchos más uruguayos para que se bajen Prex, pero también es clave la profundidad y el crosselling, preguntarnos cuántos productos usan esos uruguayos que utilizan Prex o cuántas veces la usan en el mes.

Este es el foco de su nueva campaña publicitaria

Sí, ese es el mensaje de nuestra primera campaña de branding con foco en una producción propia y hecha de punta a punta por Prex. Estamos muy entusiasmados y atentos a sus resultados.

¿Cuál es el principal diferencial de Prex para poder atrapar a todos esos clientes cautivos?

Al principio en mi rol anterior de Growth, eso estaba en una propuesta de valor diferencial y que realmente te resuelva tu vida financiera.

Eso hoy ya lo tenemos, entonces creemos que hoy el gran valor está en la experiencia de usuario, cómo hago que algo sea simple, transparente y que el usuario lo puede usar intuitivamente. Hoy el foco está en eso, porque los productos que tenemos nosotros,los puede tener cualquiera, pero el verdadero diferencial está en la experiencia al momento de usar cada uno de los servicios.

¿En ese sentido la seguridad es un desafío para ustedes? Porque mejorar la experiencia de usuario es reducir la fricción y eso suele implicar bajar barreras

Seguimos invirtiendo no solo en partners a nivel de seguridad, sino también en colaboradores. Cada vez tenemos un equipo más robusto de ciberseguridad, de infraestructura. Es una inversión muy grande, pero obviamente tenemos que estar a la altura de las cosas que están pasando hoy. Estudiamos mucho cómo minimizar los riesgos, es una preocupación muy grande no solo nuestra, sino de la industria y del mundo.

También trabajamos en comités y colaborativamente con Banco Itaú, que es un inversor nuestro, en estos temas y apalancados en nuestros partners de nivel mundial como puede ser AWS en infraestructura paa minimizar los riesgos.

¿Cuántos usuarios utilizan soluciones de finanzas digitales todos los días y aún no usan Prex?

Podés cuantificar cuánta gente puede usar Prex. La población económicamente activa de Uruguay son cerca de dos millones y tenemos un millón y medio de clientes, podemos incrementar a dos millones. Pero donde está la oportunidad, y es dificil de cuantificar, es que esos clientes tengan como primera solución financiera a Prex. Ese es nuestro objetivo pero también tenemos que profundizar mucho más nuestro vertical de créditos para lograr un mejor producto, al igual que el de inversiones, que hoy abarca criptomonedas y la bolsa de Estados Unidos. Es dificil de cuantificar, pero es el eje hacia donde vamos.

¿Cuántos usuarios usan Prex todos los días?

Este año usaron Prex alrededor de 1.5 millones de personas. Mensualmente estamos cerca de los 750.000 usuarios. El gran objetivo para el año que viene es que todos los meses al menos un millón de clientes usen Prex. Y no solo que lo usen, sino que utilicen más productos y más veces.

Banco Itaú tiene el 30% de Prex.¿Hay posibilidades de que tome más participación o que algún otro inversor se involucre en el capital accionario?

Nuestra estrategia de un principio no fue ir por el modelo de Venture Capital en el que entren distintos inversores. Somos una empresa financiera diferente donde ya hace más de cinco años llegamos al punto de equilibrio y nuestros ingresos como empresa superan nuestros egresos. Tenemos una empresa saludable. En mercados más recientes como Chile o Perú, obviamente todavía no llegamos al punto de equilibrio, que es un gran objetivo de este año. Pero como empresa en sí, somos una empresa que gana plata. No tenemos esa necesidad de inversión para seguir creciendo.

Cuando entró Itaú en 2022 nosotros ya éramos una empresa rentable, pero sí vimos ese valor de poner un socio minoritario porque es un partner estratégico que nos trae conocimiento, contactos y experiencia.

Tiene un conocimiento muy grande que nos sirve para aprender y contextualizarlo a Prex.

¿Piensan incursionar en nuevos mercados?

No estamos cerrados a ver oportunidades, pero el objetivo del año que viene es poner foco en estos cuatro mercados, consolidarnos y buscar eficiencias a través del uso de la AI, automatizaciones y demás para bajar el costo de atender a los clientes y ser una empresa cada vez más eficiente.

¿Cuál es su actual tasa de crecimiento?

Año a año venimos creciendo a una tasa de 70 % o más en la facturación.

¿Cómo ves la evolución de los pagos digitales y cuánto le van ganando terreno al efectivo?

No solo en Uruguay, sino en el mundo se ve que cada vez el efectivo va perdiendo marketshare y creo que nuestra oportunidad está en esa pérdida de efectivo, sin importar para dónde se va. Tratar de capturarla con distintas soluciones, ya sea con pagos account to account, como puede ser toque acá en Uruguay, o PIX con Brasil, o soluciones de QR dentro de Prex par apagar escaneando.

Más un partner como una tarjetas, ya sea de crédito, débito o prepagas, creo que todas esas soluciones de pago tienen que confluir en Prex para que el cliente elija la mejor manera y obviamente esa mejor manera es fuera del efectivo. Nuestro desafío es, saliendo del efectivo, cómo podemos hacer para capitalizar y tener esa propuesta de valor punta a punta para que el cliente decida cuál es la forma más conveniente para él.

¿Te parece que en Uruguay hay espacio para un Nubank o algún banco de ese estilo?

No lo sé, pero sí creo, porque lo vemos en otros mercados, que la industria va hacia una consolidación.

En un futuro ni los bancos van a ser bancos ni las fintech van a ser fintech, sino que va a tender a consolidarse el ecosistema. Ya lo estamos viendo en Argentina, donde Mercado Pago pidió una licencia bancaria, donde Revolut se compró un banco, donde Nubank estuvo muy cerca de comprar Brubank y creo que está con intención de ser banco. Entonces, yo creo que en esta consolidación algunos bancos dejan de existir o de operar, o se fusionan con otros, y donde fintechs pasa a ser bancos, es algo natural que debería pasar en todos los mercados. Eso para mi aplica a Uruguay también.

¿Prex es banco o puede llegar a serlo en alguna de sus operaciones?

Hoy en día nosotros operamos en todos los mercados como una institución regulada, pero no bajo una licencia bancaria. Lo estamos evaluando para Argentina y si tiene sentido para otros mercados ser bancos, pero hoy no tenemos una confirmación ni una certeza de que lo vamos a hacer, pero sí estamos evaluando si tiene sentido o no.

¿Qué nuevos desarrollos tienen en la mira?

Nada de corto plazo, pero nuestras grandes verticales son los pagos, después inversiones, con cripto, acciones y tenemos que ver otras formas como la cuenta remunerada en Argentina.

Tenemos un vertical de pagos crossborder, como cambio de moneda, envíos al exterior y por último un vertical de seguros que todavía en Prex no lo exploramos pero es algo en lo que queremos avanzar en los próximos años. Son los grandes verticales que tenemos que profundizar, sumando al que cruza a todos que es el credito en el que tenemos que seguir evolucionando dependiendo de la madurez de cada mercado.

¿Cómo fue tu recorrido en la empresa hasta llegar a la posición de CEO?

Soy argentino, me vine a ir a Uruguay en 2019 y, en ese momento, armamos el área de Growth con Alfredo (Bruce) que es el (ex) CEO y fundador. El foco era crecer no solo en Uruguay y también ver cómo vamos expandirnos y regionalizar la compañía a otros mercados. Recién estábamos lanzando en Argentina, entonces hacía mucho sentido mi background en ese rol. En ese momento en el área de Growth éramos seis personas, la fuimos ampliando, en equipo y en responsabilidad y mercados hasta ahora que tiene unas 160 personas y presencia en cuatro mercados. Toda la parte de negocio era muy afín a mi rol y ahora tengo otro sombreros y el desafíos es incorporar a esta nueva posición lo que estaba fuera de mi scope.

¿Qué le podés aportar a la compañía en este rol?

Soy ingeniero industrial de base. Creo que en este rol le puedo aportar a Prex un poco de orden, consolidación, procesos, que en la medida que una empresa escala, si bien nunca hay que perder esa cultura de startup, de ir más allá, de romper el status quo, creo que cuando empezás a operar con cuatro mercados, 600 colaboradores, necesitás ciertos estándares, buscar ese equilibrio entre una cultura más de startup y una cultura más de corporación. Mi gran desafío es ver cómo logramos logramos lo bueno de esos dos mundos.

¿Dónde crees que está la mayor oportunidad de Prex en los próximos años fuera de Uruguay?

Fuera de Uruguay, creo que Argentina ya es un mercado consolidado pero muy competitivo. También tenemos una gran oportunidad de seguir creciendo considerando que competimos contra un Mercado Pago que es un competidor muy fuerte y el más grande de Argentina. En Chile, si bien es muy reciente, viene siendo una operación no solo que creció muy rápido, sino que creció de forma sana y sostenible. Ahí sí queremos seguir creciendo en nichos y encontrar la manera de ganar la principalidad a mediano plazo. En Perú, el gran desafío es cómo nos consolidamos como un jugador relevante considerando que como ecosistema hay algunos desafíos para atacar o para resolver como industria.

Los números de Prex

En sus 10 años de historia Prex cosechó más de 5 millones de clientes en América Latina, 1.5 millones específicamente en Uruguay. Está presente en Uruguay, Argentina, Chile y Perú y cuenta con más de 600 colaboradores en la región.

A nivel local, 400.000 uruguayos usan Prex como medio de pago principal y el 90 % de los uruguayos que viajaron a Brasil usaron PIX en 2024. La empresa proyecta, como mínimo, duplicar año a año estos números.