Netflix llegó a un acuerdo para comprar Warner Bros y HBO: ¿qué implica esta adquisición para los usuarios?

Un anuncio de Netflix sacudió al mundo del entretenimiento en la mañana de este viernes, cuando la plataforma de streaming publicó en un comunicado que alcanzó un acuerdo para adquirir el histórico estudio de cine y televisión Warner Bros, así como activos clave como el servicio de streaming HBO Max, en una operación valuada en más de US$80.000 millones.

El movimiento se produce meses después de que Warner Bros Discovery (WBD) anunciara la búsqueda de un comprador para parte o la totalidad de su negocio. En esta puja Netflix se habría impuesto como principal postor frente a gigantes como Paramount y Comcast , que también competían por los activos de la reconocida compañía.

La fusión, sujeta aún a aprobación regulatoria por el gobierno de Estados Unidos, daría lugar a un gigante del entretenimiento global , no solo en streaming sino también en producción cinematográfica, televisión tradicional e infraestructura de contenido y, pondría fin a una de las grandes rivalidades que definieron la última década de la industria.

“Con la incorporación del amplio catálogo de cine y TV, además de la programación de HBO y HBO Max, los miembros de Netflix tendrán más títulos de alta calidad para elegir. Esto permitirá optimizar los planes para los usuarios, ampliar opciones y mejorar el acceso al contenido ”, dijeron desde la compañía sobre el impacto que tendrá esta adquisición para sus usuarios.

En esta línea, mencionaron también que franquicias, series y películas emblemáticas como The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones, The Wizard of Oz y el universo DC se sumarán al amplio catálogo de Netflix, que incluye Wednesday, Money Heist, Bridgerton, Adolescence y Extraction, creando una propuesta de entretenimiento “extraordinaria para audiencias de todo el mundo”.

Además, adelantaron que la operación reforzará las capacidades de estudio de Netflix, permitiéndole expandir significativamente su capacidad de producción en EE. UU. y continuar incrementando la inversión en contenido original a largo plazo, generando empleos y fortaleciendo la industria.

“Netflix espera mantener las operaciones actuales de Warner Bros y potenciar sus fortalezas, incluyendo los estrenos cinematográficos en salas”, sostuvieron desde la compañía.

El cierre de la operación está sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes, la aprobación de los accionistas de WBD y otras condiciones habituales para este tipo de transacciones. Por estos motivos, se estima que la adquisición podría completarse en un plazo de entre 12 y 18 meses.

A nivel comercial, al ofrecer una selección más amplia de series y películas de calidad, Netflix espera atraer y retener más miembros, impulsar el engagement y generar ingresos e ingresos operativos adicionales.

La empresa prevé obtener entre US$ 2.000 y US$ 3.000 millones en sinergias de costos anuales para el tercer año, y estima que la transacción será positiva para sus ganancias por acción a partir del segundo año.

Los motivos detrás de la venta

En octubre de este año WBD confirmó oficialmente que estaba evaluando su venta total o parcial, tras recibir “interés no solicitado” de varios potenciales compradores. En un comunicado publicado en aquel momento el directorio anunció el inicio de “una revisión de alternativas estratégicas para maximizar el valor para los accionistas”, una expresión que en el mercado suele equivaler a declararse formalmente disponible para ofertas.

La explicación detrás de esta decisión es que tras la fusión entre WarnerMedia y Discovery, el conglomerado enfrentó una carga de deuda, cambios bruscos en el negocio del streaming, caída en ingresos por televisión tradicional y exigencias crecientes de los mercados para mejorar resultados. A esto se sumó una agresiva política de reducción de costos que no logró revertir del todo la presión financiera.

Fundada en 1923 por los hermanos Warner (Harry, Albert, Sam y Jack), la compañía estadounidense se convirtió en un pilar de la industria del entretenimiento mundial, con un legado de más de 100 años.

“Durante más de un siglo, Warner Bros ha emocionado al público, capturado la atención global y moldeado nuestra cultura. Al unirnos a Netflix, garantizamos que la gente de todas partes siga disfrutando las historias más trascendentes por generaciones”, dijo su CEO David Zaslav en el marco de la confirmación de la operación.