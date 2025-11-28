Envidiosa, Yiya e Hija del fuego: tres de las series más vistas en streaming las protagonizan mujeres (y una escena polémica)

Por estos días, las series más elegidas por la audiencia son protagonizadas por mujeres. Este fin de año, las plataformas apostaron a lanzar las producciones que más impacto podrían causar y a competir entre sí. Por eso, no es casual que Netflix haya programado la tercera temporada de Envidiosa para el mes de noviembre.

Por otro lado, y luego de ser presentada en el Festival de Cine de Mar del Plata, Yiya, basada en la vida de la primera asesina serial argentina Yiya Murano , también vio la luz este mismo mes por Flow .

Desde Disney+ , respondieron con la ficción Hija del fuego protagonizada por la China Suárez (y una escena en un auto que dio mucho de que hablar). Pero ¿qué tiene cada una de ellas que son las más vistas en sus respectivas plataformas?

El éxito de esta serie, corta e ideal para maratonear se apoya en varios factores: su protagonista: Griselda Siciliani , gran actriz de comedias. El guion empático de Carolina Aguirre contando las peripecias de una mujer soltera de +30, profesional y con ganas de casarse o por lo menos, hacer lo mismo que sus amigas. El elenco (mayoritariamente femenino) acompaña como esas amigas fieles que son capaces de esconder un cadáver para salvarle el pellejo a una de ellas y sobre todo, la dupla Siciliani- Lorena Vega. La verdadera pareja de esta historia es la que se formó entre la paciente y la psicoterapeuta. Griselda ya confirmó que habrá cuarta temporada (ya está rodada) pero aún no hay fecha. La serie está en el Top 10 global por estos días.

Embed - Envidiosa: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

Yiya

La biografía de quien fuera la primera asesina serial en la historia criminal de la Argentina, llegó a la plataforma. Con guión escrito por Marcos Carnevale, una garantía en historias bien contadas, y la dirección de Mariano Hueter. La trama está contada en dos tiempos diferentes: a finales de los 70 cuando cometió los tres crímenes envenenando a sus amigas más cercanas y en el 2013 cuando un periodista (encarnado por Pablo Rago) la entrevista siendo una anciana para una investigación. Es corta, son 5 episodios breves de una única temporada, en donde brillan Julieta Zilberberg y Cristina Banegas, quienes personifican a Yiya en distintos momentos de su vida.

Embed - Yiya Tráiler oficial

Hija del fuego

La venganza de la bastarda. Como si fuera una telenovela, Disney+ subió esta ficción cuya primera temporada tiene 22 episodios de poco más de media hora. El drama y el suspenso se mezclan para contar la historia de una mujer que busca vengarse por la muerte de su madre. Algo así como la antiheroína de los años dorados de Alberto Migre. Un elenco grande encabezado por la China Suárez en donde no faltan los triángulos amorosos y las vinculaciones con la vida real de la actriz. La viralización de algunas escenas, en donde se pone en duda sus dotes actorales, no ha hecho más que llevar público a verla. Canal 13 la pondrá al aire en televisión abierta a partir del próximo enero.