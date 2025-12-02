Dólar
/ Ciencia y Tecnología / streaming

Netflix ya no permite controlar la app del televisor con el celular: mirá a quiénes afecta

Los usuarios deberán usar el control remoto físico del televisor o del dispositivo para reproducir contenido en Netflix

2 de diciembre 2025 - 9:47hs
mollie-sivaram-yubcnxaa3h8-unsplashwebp

Netflix confirmó un cambio técnico que afecta la forma en que los usuarios manejan la aplicación en televisores y dispositivos de streaming.

La compañía informó que ya no será posible enviar contenido desde el celular al televisor mediante la función de transmisión. Para ver series o películas, será necesario usar el control remoto original del equipo.

Hasta ahora, se podía abrir la app en el celular, elegir una serie o película y presionar el ícono de “Transmitir” para verlo en la pantalla grande. Ese método permitía controlar la reproducción desde el teléfono, pausando o cambiando de episodio.

La plataforma indicó que esa opción dejará de funcionar en la mayoría de los televisores y dispositivos de streaming. La navegación y reproducción deberán hacerse directamente desde el menú de Netflix en el televisor.

Según el sitio de soporte de Netflix, los usuarios con "Chromecast antiguos o televisores" sí pueden verlo por ahora.

En caso de que no se pueda ver la empresa aclaró que, si el ícono de transmisión no se ve, puede deberse a que no está conectado a la misma red wifi que el dispositivo móvil.

Esto impacta a quienes usaban el celular como mando principal, como si fuera un control remoto. Ahora deberán recurrir al control remoto físico del televisor o del dispositivo de streaming, modificando una práctica extendida entre los suscriptores.

