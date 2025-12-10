Se viene el récord de ingresos por exportaciones de carnes y el INAC anunció cuántos miles de millones son

Carnes: con foco en todo lo exportado tras la acción del sector agroindustrial en Uruguay, se viene un récord.

Los ingresos totales por las exportaciones de carnes desde Uruguay rondarán los US$ 3.328 millones en 2025 , con un crecimiento de 4% con relación a lo obtenido en 2022 , cuando se marcó el récord: US$ 3.210,7 millones , con base en datos oficiales del Instituto Nacional de Carnes (INAC) .

El instituto, en su jornada "INAC 2025: cierre y perspectivas" , expuso un amplio conjunto de datos estadísticos sobre el ejercicio anual próximo a concluir y señaló, con relación a las exportaciones cárnicas, que los ingresos alcanzan nuevamente niveles máximos históricos, con una distribución equilibrada entre los principales mercados de destino.

Tras la mencionada actividad, que se desarrolló este lunes 8 de diciembre en el rooftop de El Globo District, desde el INAC en este segmento temático se detalló que el mercado de China , si bien en los últimos años ha mostrado una caída significativa en sus ingresos, cerrará 2025 con un leve repunte respecto a 2024, alcanzando los US$ 971 millones, un 18% más, lo que representa 29% del total exportado.

En sentido contrario y en constante ascenso, se encuentra el mercado del USMCA (Estados Unidos, México y Canadá), que cerrará el 2025 con un valor récord, aproximadamente 38% superior al de 2024, al ubicarse en torno a los US$ 1.000 millones y con ello se posiciona como el principal destino de exportación, con una participación de 30% del total.

También destaca el desempeño que tuvo el mercado de la Unión Europea (UE), cuya demanda crecería 81% respecto al año anterior, alcanzando un valor cercano a los US$ 700 millones al cierre del año.

Carne vacuna: volumen, precio y destinos

La carne bovina muestra en 2025 un volumen de colocación 11% superior al 2024 y la valorización promedio (IMEx-Ingreso Medio de Exportación) más alta de los últimos 10 años.

Se alcanzarían unas 548 mil toneladas (peso canal) exportadas con un valor promedio del entorno de los US$ 5.000 por tonelada, representando un ingreso total de la carne bovina del entorno de los US$ 2.700 millones.

China participa con un volumen del 36% y alcanza un precio promedio similar al 2024.

Estados Unidos representa el 33% en volumen con un crecimiento del 16% y una valorización del 19% comparado con 2024.

La UE aumenta un 52% el volumen y con un precio total un 12% superior al del año anterior.

Lo que pasa con la carne ovina

En relación con la carne ovina, se proyecta un fuerte aumento en el IMEx, que alcanzaría los US$ 5.500 por tonelada, un 40% más que en 2024, sin embargo el volumen exportado caería a 12,7 mil toneladas (peso canal), una reducción de 25% respecto al año anterior.

Exportación de ganado en pie

La exportación de animales en pie, finalmente, alcanzaría en 2025 un volumen cercano a las 400 mil cabezas.

Turquía continúa siendo el principal mercado, con el 74% del total, lo sigue Marruecos que fue destino del 14% y finalmente Israel se consolida como comprador de animales en pie de Uruguay, alcanzando 12% del total exportado.