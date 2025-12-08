Llegan las fiestas y hay referencias de precios en carnicerías tradicionales en lechón, cordero, pollo y asado

Carnicerías tradicionales ante un momento de alta demanda, como sucede en cada previa de 1° de Mayo o cuando llegan otros feriados y el Día del Madre.

Las carnicerías tradicionales , nucleadas en la Unión de Vendedores de Carne (UVC), están preparadas para responder a la creciente demanda que habrá durante las próximas semanas , con base eso en la llegada de las tradicionales fiestas de Nochebuena, Navidad y cambio de año .

José Luis Fernández, presidente de la gremial, dijo a El Observador que “los carniceros tienen mucha experiencia, se nos viene uno de los momentos de mayores ventas y estamos listos para que la gente aproveche las ventajas que tiene ir a las carnicerías para buscar las carnes para esas comidas especiales”, aludiendo no solo a las fiestas, también a las tradicionales despedidas de fin de año.

En todos los casos, al dar referencias de valores esperados, se refirió a carnes de calidad óptima y puntualizó que considerando diversos factores puede haber algunas diferencias entre distintos puntos de venta.

Remarcó, también, que "cuando llegan las fiestas y hay comidas especiales el uruguayo sigue pensando antes que nada en tener sobre la mesa una buena carne porque es parte fundamental de compartir un momento del año tan importante para la familia y los amigos".

Lechón, cordero, pollo y asado

En el caso de la carne de cerdo, señaló que el precio del lechón no hay un precio ya estipulado, pero estará algo arriba de los $ 400 el kilo.

Para el cordero, se espera que el gobierno apruebe una rebaja en los impuestos, beneficio que sucedió en otros cierres de año, para ver si se puede abaratar un producto muy demandado que, por ahora, tiene un precio proyectado en el eje de los $ 400 el kilo.

Tras mencionar que de cara a las fiestas de Navidad se vende mucho pollo y cordero y para las de fin de año se vende más lechón y asado, informó que el kilo de pollo fresco, sin menudos, está desde $ 180 y para el importado, congelado, el valor de referencia es desde $ 140 el kilo.

Pasando al asado vacuno, puntualizó que particularmente en ese corte tan buscado la escala de precios es muy amplia, porque las opciones de asados son muchas, pero que los de campo buenos podrán encontrarse desde $ 330 el kilo, con valores que van subiendo conforme los productos sean más especiales, como el asado Angus de campo, terminado a pasto, o el de feedlot, alimentado 100% con granos.

Más demanda por carnes elaboradas

También en estos años “ha crecido la demanda por carnes elaboradas, con procesamiento de los carniceros, utilizando carnes y para el relleno ingredientes de mucha calidad, frescos, hechos artesanalmente en la carnicería”.

El kilo de pollo relleno andará en los $ 380, el de la colita de cuadril rellena en $ 500 y carré de cerdo relleno en $ 300, siempre hablando de valores aproximados.

Una de las ventajas extra de las carnes elaboradas es que, a diferencia de otras opciones tradicionales, hay un aprovechamiento del 100% de cada kilo que se compra.

Sobre el tema oferta y precios, si bien siempre hay que estar atentos porque el mercado puede tener cambios, “estamos en un año en el que habrá una buena oferta de carnes, con calidad, variedad y precios que entendemos están bien”, concluyó.

Carnicero de toda la vida

Fernández asumió la presidencia de la UVC hace pocas semanas.

“Es un orgullo, soy hijo de carnicero y soy carnicero de toda la vida, me crié acá en esto, ser presidente de la UVC es lo más grande a lo que puede aspirar un carnicero”, afirmó.

Y añadió: “Mi tarea ahora es trabajar por todos los colegas y hacer el mejor aporte que se pueda”.

Sobre el momento de este sector del comercio, comentó que “estamos bastante parejos, por lo menos ese es mi caso, por supuesto hay altibajos y cada carnicería es una historia, con casos en los que los números cierran bien y otros casos de comerciantes muy complicados, es verdad que muchas carnicerías han ido cerrando y eso nos preocupa porque el carnicero le da al consumidor algo especial y único y que eso se pierda en un barrio es algo que debería evitarse”.

“Uno recuerda que en tal esquina había una carnicería, a dos cuadras otra, había varias en cada barrio y hoy son muchas menos y donde había una carnicería hay una casa de familia, un comercio de repuestos u otro negocio… las grandes superficies nos quitaron espacio, el carnicero vio comprometido su margen de rentabilidad y las que nos mantenemos hemos tenido que recurrir a vender no solo carnes para ser competitivos”, dijo.

Agregó que “los costos son un problema, yo tengo seis empleados y preciso vender cierta cantidad de kilos de carne para empatar, para cubrir costos, hay carniceros chicos que de repente no superan los 2.000 kilos de venta mensual y eso solo les alcanza para trabajar solos o con un empleado”.

Comentó que hace unos 20 años, por ejemplo, la UVC tenía más del doble de socios que en la actualidad.

“Queremos crecer, recuperar socios, esa es una meta que nos pusimos para 2026, salir a buscar por ejemplo socios en todo el país, tenemos que explicarle a los carniceros de Salto o de Rivera, por ejemplo, los beneficios que tiene ser parte de la UVC, por ejemplo para que estén asesorados, al tanto de las normativas que van cambiando, para que puedan aprovechar las ofertas mensuales que conseguimos también”, indicó.

Las ventajas de las carnicerías tradicionales

Las carnicerías tradicionales, las denominadas “carnicerías de barrio”, que siguen activas, tienen como gran ventaja para los consumidores lo que Fernández señala como un diferencial con las grandes superficies: “Conocemos al cliente, damos la cara, el carnicero tradicional brinda un asesoramiento caso a caso, personalizado y a la gente le gusta y además precisa confiar, pedir un consejo, nosotros según el perfil del cliente le recomendamos cómo invertir de la manera ideal para aprovechar el dinero y que lo que prepare en la casa le rinda".

"Ahora que se vienen las fiestas tradicionales hay gente que se fue del barrio donde yo tengo mi carnicería (en Juan Paullier casi Hugo Prato- Parque Rodó) y vuelve a propósito para hacer la compra y eso pasa en las carnicerías de barrio”, puso como ejemplo.

El carnicero, destacó, “está acostumbrado a escuchar y responder con la mejor recomendación, por ejemplo viene gente joven que llega al barrio y pregunta y uno le recomienda tal o cual cosa, quieren hacer unos churrascos y vemos según sus gustos si le conviene llevar entraña, cuadril, costilla sin lomo… y cuánto le conviene llevar también para que compre lo que debe comprar, porque lo importante es que quede contento y vuelva… y sin dudas ir a comprar en otros lados es algo muy frío”.

Las grandes superficies, mencionó, “venden mucha carne envasada… nosotros seguimos siendo carniceros, cortando carne, trabajando la media res, usando carne fresca, descuartizando, obviamente nos adaptamos y somos muy versátiles también, otra ventaja es que elegimos con mucho cuidado la mercadería”.

Con relación a la carne importada, señaló que “es un gran aporte, tenemos importadores y distribuidores que trabajan muy bien, que se abastecen en frigoríficos del exterior que tienen la calidad ideal, ya no hay lugar para dudas que había hace unos 10 años cuando empezó fuerte la entrada de carne brasileña y la gente no quería saber nada… hoy entre una colita de cuadril de acá y una importada en la calidad no te das cuenta, en el precio sí porque e, lo que en estos años se ha ido filtrando, de tal manera que US$ 1 o US$ 1,20 de diferencia es mucho, son capaz $ 60 por kilo y eso hay mucha gente en la que pesa mucho, con una calidad en la que te corto nalga uruguaya o brasileña y no te das cuenta cuál es cuál”.

En otro orden, Fernández adelantó que en 2026 se mandentrán las tradicionales ofertas mensuales con cortes cárnicos de vacuno, aviar, cerdo u ovinos, impuestas por la UVC cuando la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid en 2020.

Actualmente queda algo de stock en algunas carnicerías del pulpón vacuno a $ 389 el kilo, mencionó en el cierre de la charla.