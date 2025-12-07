Mercado ganadero tonificado con sólido respaldo del precio de exportación de la carne que sigue por las nubes

En el mercado ganadero esta semana repuntaron los precios de las distintas categorías de ganado gordo , con entradas algo más cortas, con una faena de vacunos sostenida sobre los 50.000 vacunos y un precio para la tonelada de carna bovina exportada que sigue en niveles soñados .

Por un lado hay una moderada presión de oferta, que no aparece en volumen, y por otro, persiste el respaldo del precio de exportación que en noviembre volvió a corregir al alza y marcó un máximo histórico para el mes.

INFORME Productores animados porque los precios de lanas finas de Uruguay subieron 20% a 35% y la carne vale mucho

ALIMENTOS Avícolas afirmaron que está garantizado el abastecimiento de carne aviar para las fiestas y que el precio baja

"El mercado está firme, la oferta sigue escasa, las entradas están bien cortas y los valores con flechita para arriba", comentó Fernando José de la Peña, de escritorio Fernando de la Peña Negocios Rurales.

Para de la Peña, lo que resta del año "va a seguir con poca oferta”.

El tema precios “puede tener algún otro repunte, pero no mucho porque la industria creo que no se va a estirar mucho más que esto", sostuvo el operador, que para los próximos meses avizora una profundización de la falta de oferta.

El consignatario Alberto Arocena destacó, por su parte, la mayor avidez por parte de los frigoríficos: "Lo veo con mayor firmeza que 15 días atrás", consideró.

Faena vacuna en el mayor nivel en tres años

La faena se mantuvo sobre las 50.000 cabezas la semana pasada, y el 2025 se encamina a un volumen en torno a los 2,4 millones de vacunos que pasaron por las industrias, el mayor de los últimos tres años.

Se destaca el aumento en el peso promedio de los novillos a faena, que se sigue incrementando y se acerca a los 300 kilos en cuarta balanza.

Hasta el 22 de noviembre el promedio móvil de 30 días fue de 299 kilos frente a 293 kilos en el mismo periodo de 2024.

WhatsApp Image 2025-12-05 at 15.57.39

Exportación de carne vacuna sostenida en alto nivel

Aumenta el peso de faena y también el precio de exportación.

Noviembre cerró con el mejor promedio de precio por la carne vacuna registrado para ese mes: en los últimos 30 días móviles se situó en US$ 5.569 por tonelada, manteniéndose en rangos máximos, de acuerdo a los datos primarios del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En la última semana el pago promedio fue de US$ 5.517 por tonelada de carne de vacuno embarcada.

Con la mira en los pronósticos climáticos

Las lluvias fueron acompañando en noviembre, aunque se reducen según muestran los pronósticos para este mes.

Las tendencias para el trimestre diciembre-febrero de Inumet muestran mayor probabilidad de precipitaciones por debajo del promedio en gran parte del territorio y temperaturas por encima de lo normal en todo el país.

Por ahora "los campos están espectaculares, puede haber algún tema de aguadas", dijo de la Peña, quien señaló también un fin de año con poco volumen de hacienda para reposición, con una demanda que la supera.

En el remate de Lote 21 de esta semana los promedios fueron dispares por categoría, pero con un tono en general de firmeza.

Los terneros promediaron US$ 3,05 por kilo, 2% por debajo del remate anterior, pero con un destacado valor al bulto de US$ 627.

Todos los novillos registraron subas, la más marcada de 4,6% para novillos de más de 3 año con un promedio de US$ 2,93 por kilo. Los vientres preñados mostraron la mayor suba porcentual, de 12%, a un promedio de US$ 977.

WhatsApp Image 2025-12-05 at 15.57.38

El 2025 entra en su recta final con un escenario de oferta acotada, precios sostenidos y un apetito industrial constante, con señales de firmeza que podrían prolongarse a comienzos de 2026.