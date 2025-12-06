Semana de ajuste de precios en soja y colza con nuevos datos de rendimientos en cultivos de invierno

Soja: productores expectantes a lo que pasa en las chacras y en los mercados.

El precio de la soja bajó US$ 10 por tonelada esta semana en el mercado de Estados Unidos , un ajuste de 2,3% que se profundizó el viernes y cerró a su valor más bajo en un mes, con una referencia de US$ 417 por tonelada en la posición julio 2026 de la Bolsa de Granos de Chicago .

La mayor suba del dólar en Brasil en dos meses, de 5,31 a 5,45 reales, presionó los valores por el empujón a la competitividad que supone para los negocios del principal exportador mundial.

La incertidumbre de los operadores se acentuó ante la lenta concreción de las compras de China en Estados Unidos y las declaraciones de funcionarios que cambiaron las perspectivas del ritmo del comercio agrícola entre Washington y Beijing.

El mercado aguarda que el informe mensual que el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) dará a conocer el martes reduzca las estimaciones de exportaciones estadounidenses y aumente los stocks, dos variables bajistas para los futuros de soja.

Hasta el 30 de octubre, Estados Unidos lleva exportada 38% menos soja que un año atrás a todos los destinos.

Soja en Uruguay: precio y siembra

En Uruguay la soja mantenía estable un precio sobre US$ 378 a US$ 380 por tonelada en el último mes, pero tuvo una corrección a US$ 374 por tonelada en el final de la semana –el más bajo desde fines de octubre– con poca operativa en el mercado.

Los productores dejaron implantada la soja de primera con muy buenas condiciones de humedad en el inicio del cultivo, lo que defiende el potencial antes de las semanas más riesgosas de calor y posibilidades de lluvias por debajo de lo normal en diciembre y enero.

Atrás de las cosechadoras que trillan los campos de trigo y cebada las sembradoras van avanzando con las sojas de segunda, en fechas óptimas.

El maíz posición mayo 2026 y el trigo diciembre 2025 perdieron un dólar respecto a la semana anterior en la Bolsa de Chicago.

El maíz estadounidense de su cosecha récord de 420 millones de toneladas se mantiene entonado por la fluida demanda de exportación sobre los US$ 175 por tonelada.

El trigo encontró sostén parcial en las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin sobre el comercio de granos de Ucrania por el Mar Negro, con un balance de oferta en el hemisferio norte y también en el hemisferio sur que impiden ver un avance en las cotizaciones: Canadá se suma a los países que, como Argentina, aumentaron esta semana sus perspectivas de cosecha a volúmenes récord cerca de los 40 millones de toneladas, lo que presiona aún más el balance de oferta.

Cosecha de trigo: altos rindes, pocas ventas

Los primeros trigos que se están cosechando en Uruguay, con algo de retraso, están mostrando altos rendimientos con muchos kilos, pero dificultades en el contenido de proteína del que dependen los negocios de exportación.

Se está vendiendo lo mínimo necesario, con diferencias muy estrechas entre los precios del trigo para molinería y el trigo con destino forrajero, en un escenario de poca cebada forrajera con bajo índice de rechazo.

Las ofertas por trigo de exportación se movieron desde US$ 185 a US$ 180 en la última semana mientras que la cebada maltera se mantiene en US$ 192 por tonelada con una referencia de US$ 196,8 el viernes para el trigo diciembre 25 en Chicago.

La expectativa está puesta en cómo se forma el mercado de trigo a nivel local, con la oferta de Argentina y la demanda de Brasil bajo la lupa y los negocios locales con menos gasto con destino a corrales y raciones de suplementación.

Ajuste en el precio de la colza

La colza en Europa cerró en US$ 551 por tonelada con un ajuste semanal de US$ 8.

En Uruguay la cosecha de colza se está completando con rendimientos que en las mejores chacras estuvieron sobre los 2.500 kilos y el promedio se situó sobre el promedio histórico entre 1.700 y 1.750 kilos según operadores del mercado, algo menos de lo que se esperaba aunque un resultado satisfactorio tras las siembras tardías, heladas y resiembras que afectaron el inicio del cultivo.

Con los valores a la baja de trigo y cebada respecto a la zafra anterior, la colza vuelve a ser el cultivo de invierno con mejores márgenes y la superficie de 200 mil hectáreas de este año probablemente se reitere o crezca el próximo año.

El arroz perforó la referencia de US$ 10 por bolsa en Brasil y presiona aún más los números para la cosecha 2026 en Uruguay.

“Desde julio hasta hoy bajó US$ 20 por tonelada, un dólar por bolsa, y vemos que los precios siguen cayendo”, dijo Juan Miguel Silva, directivo de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), “estamos por debajo del precio provisorio” que es de US$ 11,05 por bolsa para la presente zafra más US$ 0,45 en calidad de préstamo.

En función a esa referencia “al sector le va a faltar un dólar por bolsa”, afirmó, por más que la expectativa de lograr 9 mil kilos por hectárea se mantiene, una productividad alta, que podría alcanzar a los productores solamente para empatar. El dólar ha bajado, no así los costos, indicó.