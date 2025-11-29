Ligero repunte para los granos en plena cosecha de invierno y con gran parte de la soja instalada

Tras una semana con poco movimiento en la Bolsa de Chicago -por el feriado del Día de Acción de Gracias-, en el mercado de granos el precio de la soja avanzó 1% con el impulso de nuevas compras chinas en EEUU, que se acercan al 20% del total de 12 millones de toneladas fijado como objetivo del actual ciclo comercial.

La cotización julio 2026 fue de US$ 427,5 por tonelada, la segunda más elevada en el mes de noviembre.

En Uruguay, la siembra de la soja de primera quedó completada y hay avances en la instalación de la soja de segunda, que está siendo plantada luego de cosechar los cultivos de invierno.

China canceló una carga de soja en Brasil por la detección de un pesticida de trigo y suspendió a cinco plantas exportadoras, mientras revisa sus compras también en Argentina, lo que forma parte de la estrategia para justificar sus adquisiciones en Estados Unidos de carácter político, por más que el precio es superior al que obtiene en los mercados sudamericanos.

Las referencias en Uruguay se movieron sobre US$ 375 y US$ 376 por tonelada de soja esta semana, con primas que aumentaron y se instalaron sobre US$ 50 respecto a Chicago.

Estados Unidos recupera algo de competitividad y las primas también aumentaron en Brasil.

Cuando la soja llegó a US$ 385 y US$ 390 las dos semanas anteriores “se produjeron ventas y se fijaron posiciones con Chicago a US$ 425 por tonelada dejando abierta la prima”, apuntó el director de Dufour Commodities, Davy Dufour.

Como se adelantó, la siembra de soja de primera se pudo completar en fechas ideales y con un régimen de lluvias semanales en casi todo el país se ven buenos nacimientos.

A todo ritmo avanza la cosecha de cultivos de invierno, con algunas interrupciones por esas mismas lluvias.

Colza: cosecha casi completa

La colza está casi completada con rendimientos que se estiman en un promedio de 1.700 a 1.800 kilos por hectárea y cotizaciones en zafra de US$ 490 por tonelada, algo por encima de lo presupuestado por las empresas agrícolas.

WhatsApp Image 2025-11-28 at 18.36.03 (1)

La cancha de la cebada y el trigo

La recolección de la cebada avanzó en los últimos días.

Ya se empieza a tensionar la logística de cosecha y, después de las lluvias de este fin de semana, se va a pisar el acelerador.

Con mucho menos rechazo en malterías que el año pasado, cuando fue del 40%, la cebada está obteniendo buenos rendimientos de 4.800 kilos por hectárea, indicó Dufour en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Una maltería bajó la tolerancia de recibo a 9% y la otra es “permisiva”, por lo que no está haciendo dificultades más allá de las colas de camiones en los recibos en pleno pico de la trilla.

Se vendió bastante cebada cuando estuvo a US$ 195 y US$ 200 por tonelada justo cuando empezaba la cosecha y el poco rechaza que se registra se coloca fácilmente a US$ 180 por tonelada en corrales de engorde, indicó el operador.

En trigo, que comenzará a ser cosechado con mayor velocidad desde la semana que viene, el escenario de precios ha sido estable en las últimas semanas y las perspectivas son bajistas para adelante por la zafra récord de Argentina, que se situará en 25,5 millones de toneladas según las últimas estimaciones realizadas con el 35% de la cosecha ya cumplida.

El trigo “estaba en US$ 185 (por tonelada) en Argentina hace dos semanas, empezó a bajar y ahora está en US$ 162”, apuntó Dufour.

Dijo, también, que “en Uruguay se activaron las colocaciones cuando llegó a US$ 188 o US$ 190 hace algunas semanas” y “capaz que acá no baja tanto pero seguramente menos de los US$ 185 actuales”.

WhatsApp Image 2025-11-28 at 18.36.04

El trigo tiene más chances de bajar que de subir a la hora que entre la cosecha local.

Se están obteniendo altos rindes, sobre 5.500 kilos por hectárea en chacras donde se esperaban entre 4.500 y 5.000 kg/ha.

“El efecto del alto rendimiento, por ahora bastante puntual, son proteínas bajas producto del alto rinde y seguramente algún desajuste en la fertilización nitrogenada” en chacras donde no se esperaba productividades tan altas y se fertilizaron con una expectativa más baja, indicó un operador agrícola.

“Los rendimientos altos tienen esa desventaja, tanto en trigo como en cebada que están en el límite de proteína”, afirmó por su parte el presidente de Copagran, Juan Manuel García.

El arroz baja de los US$ 10 en Brasil

El precio del arroz en Brasil no encuentra piso y en tres de las últimas cinco jornadas perforó la línea de los US$ 10 por bolsa -con cierto efecto cambiario por la suba del dólar-, y tuvo una caída de 5,4% en el último mes.

Las cotizaciones del grano acentúan la presión sobre los rendimientos de los cultivos de la zafra 25/26, con buenas perspectivas agrícolas en el este y algo de retraso en terminar las implantaciones en el norte por las condiciones climáticas.

La Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) considera que el arranque de la zafra es muy bueno en fechas de siembra y se está empezando con los riegos.

“Se vislumbran buenos rindes que es la variable que puede y debe manejar el productor en un mercado con precios presionados, 40% por debajo de un año atrás”, se informó desde la gremial.

Las exportaciones de la zafra pasada que alcanzó un récord de 1,7 millones de toneladas se acercan al 80% de colocación con buenas ventas en volumen en un año difícil para los negocios, apuntó Guillermo O’Brien, presidente de ACA.