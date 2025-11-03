Se activó una nueva oferta en las carnicerías, hasta fin de mes y con una rebaja del 40%

Durante noviembre uno de los cortes vacunos más demandados en las carnicerías tendrá un costo bonificado , con base en un acuerdo concretado entre la Unión de Vendedores de Carne (UVC) y la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne (ADICU) , se informó a El Observador.

Se trata del pulón, un corte de carne bovina, que tiene ahora un precio de $ 389 por kilo, un 40% menos que el valor habitual para ese producto.

El objetivo, expresó José Luis Fernández, presidente de la institución que nuclea a los carniceros y en esta instancia acciona junto con importadores y distribuidores de carnes , es incentivar el consumo de este corte no solo los fines de semana, momento en el que tiene una normal mayor demanda, sino también de lunes a viernes.

Fernández, que desde el 5 de octubre sucede en el ejercicio de la presidencia de la UVC a Hebert Falero, expresó: “Se puede hacer el pulpón el fin de semana y, si sobra, al otro día se pueden hacer otras preparaciones, como un estofado o un guiso”.

El vicepresidente de la UVC, Rafael Rodríguez, explicó que el pulpón de alta calidad rinde mucho más que otros cortes, considerando que “viene mejor preparado y con mucho menos desperdicio”.

Tradicional: el consejo de los carniceros

Rodríguez agregó: “Las carnicerías tradicionales de todo el país venden productos de calidad, es el carnicero de la carnicería de barrio quien puede aconsejar correctamente al cliente y, de esa manera, ayudar a la economía de cada hogar”.

El contexto

La estrategia de instaurar ofertas al inicio de cada mes, con el objetivo de colaborar con la clientela y fidelizarla, fue creada durante la emergencia sanitaria por la pandemia de covid a inicios de esta década y se sostuvo, con la actitud de promover más consumo y no solo de carnes de vacuno, también de otras especies como la porcina, aviar y ovina, siempre con productos de alta calidad y a valores muy por debajo de los que cada uno habitualmente tiene.