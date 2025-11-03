Pagos de productores rurales al BPS: el cambio que puede dar oxígeno en el mes más complicado

BPS: gestionan que el pago del cuatrimestre final de cada año se pueda hacer hasta el último día de febrero.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva informó que se gestiona a nivel legistlativo que los pagos que los productores rurales deben hacer al Banco de Previsión Social (BPS) por el tercer cuatrimestre de cada año se hagan durante febrero y no en enero, de modo de evitar ese desembolso en un mes particularmente adverso, con base en varios factores.

Da Silva destacó que la propuesta fue expuesta al subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Hugo Barreto, y que el jerarca la recibió de buen modo cuando estuvo en el Parlamento, donde se avanza en la consideración de la Ley de Presupuesto.

"El está de acuerdo y lo vamos a implementar por ley" , contó Da Silva a El Observador , este martes 3 de noviembre.

El legislador señaló que en todos estos últimos años enero ha sido un mes particularmente complicado para los productores rurales, con bajos registros de precipitaciones y dificultades para comercializar la producción, lo que impide un nivel de ingresos adecuados para cumplir con ese pago en el primer mes del año que, además, llega tras diciembre, que es cuando hay obligaciones adicionales habituales, como el pago de salarios vacacionales y aguinaldos.

"Nosotros ya hemos postergado ese pago, siempre enero viene seco, estos eneros vienen secos, este que va a venir va a venir seco y la verdad que es un tema para solucionarlo permanentemente (...), (lo que se busca) es pedir que ese vencimiento, todos los vencimientos del cuatrimestre rural que vence en enero, se pase para febrero", indicó a los medios presentes en el edificio anexo al Palacio Legislativo, donde trabajaron los integrantes de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, en el Senado de la República.

Si eso prospera, para lo cual se han encaminado los pasos correspondientes en el Poder Legislativo, "el productor rural va a tener un poco más de tiempo para enfrentar esas obligaciones" y podrá hacerlo en un mes en el que las condiciones productivas suelen ser mejores que las de enero.

"Son temas chicos para el mundo, pero enormes para el pequeño productor", remarcó.

Se procura así, añadió Da Silva, evitar que el pago no se haga en tiempo y forma y arranque el productor en "esa escalera monstruosa de multas, etcétera, etcétera".