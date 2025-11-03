Uruguay, una nación con la logística en su genética

Hablar de logística en Uruguay no es referirse únicamente al presente ni a las modernas terminales portuarias y aeroportuarias. Para Emilio Rivero, gerente general del Instituto Nacional de Logística (INALOG), el país nació con una vocación logística en su ADN.

“Uruguay surge como país logístico. En su genética estaba la logística, porque los intereses de las potencias de la época —Brasil, Portugal e Inglaterra— no estaban puestos en metales preciosos, sino en controlar un punto estratégico del comercio en la cuenca del Plata”, explica.

Ese posicionamiento geográfico, que permitió articular los flujos fluviales y marítimos del sur del continente, fue la semilla de una tradición que acompañó al país desde el siglo XVIII. “Uruguay nace como un puerto natural, un punto de enlace para el comercio regional. Desde sus orígenes fue un prestador de servicios logísticos para la región, mucho antes de que existiera el concepto de cadena logística”, señala Rivero.

Durante el siglo XIX, esa vocación se consolidó en la llamada “guerra de los puertos” con Buenos Aires, en la que Montevideo disputaba el tráfico de cargas hacia los países mediterráneos. Sin embargo, en el siglo XX el país perdió parcialmente ese foco, que recién comenzó a recuperarse con el retorno a la democracia y el surgimiento de un marco legal moderno para la logística.

El punto de inflexión se dio a mediados de los años ochenta, cuando Uruguay volvió a mirar al sector logístico con una estrategia de país. La Ley de Zonas Francas de 1987, la Ley de Puerto Libre de 1992 y la extensión del régimen de Puerto Libre al Aeropuerto de Carrasco en los años 2000 fueron pasos decisivos en la creación de un entorno competitivo para los servicios logísticos.

“Fue un proceso acumulativo, donde distintas administraciones de diferentes partidos políticos fueron sumando. Nadie destruyó lo que había hecho el anterior, y eso es lo que define a una verdadera política de Estado”, subraya Rivero.

Esa continuidad permitió fortalecer el vínculo entre el sector público y el privado, que desde los años noventa venía buscando una institucionalidad estable. Primero fue el PROLOG (primer foro de logística), luego la CONALOG (Comisión Nacional de Logística), hasta que en 2010 se creó el INALOG por ley, consolidando una articulación público-privada única en la región.

“El INALOG nace del diálogo permanente entre quienes trazan las reglas y quienes juegan el partido. Esa cercanía para tratar los temas del sector ha sido uno de nuestros mayores logros”, afirma.

Puerto de Montevideo/ Foto: Leonardo Carreño

Para Rivero, esa institucionalidad no solo fortaleció la gobernanza, sino que permitió consolidar al instituto como referente técnico, generador de información y promotor del Uruguay logístico. “Contar con un sistema de información sectorial fue clave. Hoy tenemos indicadores públicos y accesibles que muestran la evolución del sector y permiten tomar decisiones basadas en evidencia”, señala.

Quince años de hitos y consolidación

A lo largo de sus 15 años, el INALOG acompañó un proceso de crecimiento sostenido del país como hub logístico regional. Los datos lo confirman: más de la mitad de las cargas que pasan por las plataformas logísticas uruguayas tienen origen o destino regional.

“Eso muestra que Uruguay se consolidó como prestador de servicios logísticos para la región. En el puerto de Montevideo, el 56% de las cargas contenerizadas son de origen o destino regional si consideramos el promedio entre 2013 y 2024. Ese volumen no solo genera actividad, sino también mayor conectividad para nuestras exportaciones e importaciones”, explica Rivero.

El gerente general destaca que esa consolidación beneficia directamente a los sectores productivos nacionales. “Cuanta más carga regional manejamos, mayor es la frecuencia de los barcos y mejores son las condiciones para los exportadores uruguayos. La conectividad con el mundo es una consecuencia directa de nuestro rol logístico regional”, afirma.

En este proceso, la infraestructura ha jugado un papel decisivo. Rivero repasa algunos de los hitos más importantes: las ampliaciones de distintos muelles en el Puerto de Montevideo, las inversiones en terminales especializadas, en depósitos intraportuarios, en los nuevos accesos terrestres, la terminal especializada de celulosa, la puesta en marcha del Ferrocarril Central que conecta el puerto con el eje Durazno–Paso de los Toros, y los proyectos de ampliación hacia el norte.

ENRIQUE RIVERO - INALOG - LEONARDO CARRENO FOCOUY4 Foto: Leonardo Carreño, FocoUY

“El desarrollo portuario siempre responde a las necesidades regionales. Si más de la mitad de las cargas son de la región, cualquier ampliación o inversión está pensada para ese mercado ampliado”, sostiene.

Infraestructura moderna y visión de futuro

El desarrollo logístico del país no se limita al puerto capitalino. El Aeropuerto Internacional de Carrasco se ha posicionado como un hub regional para el sector farmacéutico, gracias a su infraestructura moderna y a estándares internacionales que permiten el manejo especializado de productos de alto valor. “Es una terminal actualizada, que ha sabido adaptarse a las exigencias de la industria farma y hoy es referente regional”, apunta Rivero.

En el litoral oeste, el Puerto de Nueva Palmira continúa expandiendo su capacidad con la terminal de graneles líquidos y el crecimiento de la operativa de minerales y granos. “La logística fluvial tiene un rol estratégico para la integración regional. Palmira es clave dentro de la hidrovía y refleja cómo Uruguay sigue generando servicios que trascienden sus fronteras”, agrega.

Para Rivero, la infraestructura uruguaya —portuaria, aeroportuaria y terrestre— es el resultado de una visión sostenida a largo plazo. “Los avances no se dieron de un día para otro. Fueron el fruto de políticas públicas acumulativas y de la convicción de que el país debía consolidarse como centro logístico regional. Hoy esa visión se refleja en hechos concretos”, afirma.

A 15 años de su creación, el INALOG celebra un aniversario que trasciende lo institucional. Representa la madurez de una política de Estado que comenzó a gestarse mucho antes, cuando Uruguay entendió que su ventaja comparativa no estaba solo en lo que produce, sino en cómo conecta.