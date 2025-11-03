Dólar
/ Nacional / POLÍTICA

Murió el exsenador Rubén Martínez Huelmo a los 76 años

Su primera militancia política había sido en el Partido Nacional; fue diputado en varias legislaturas y también senador de la República

3 de noviembre 2025 - 19:19hs
Ruben Martínez Huelmo. Archivo

Ruben Martínez Huelmo. Archivo

Camilo dos Santos

El Movimiento de Participación Popular (MPP) comunicó la muerte del exsenador frenteamplista Rubén Martínez Huelmo a los 76 años.

La noticia fue divulgada por el sector en sus redes sociales, donde describió a Martínez Huelmo como un "legislador incansable".

Fue diputado entre 1990 y 1995, luego entre 2005 y 2010, y entre 2010 y 2015. En la legislatura de 2015-2020 fue electo como primer suplente de Luis Almagro, quien asumió al frente de la Secretaría General de la OEA, dejando su banca a Martínez Huelmo.

Además de su labor parlamentaria, fue presidente del Parlamento del Mercosur.

La página del MPP recuerda que Martínez Huelmo comenzó su militancia política en el Movimiento Por la Patria del Partido Nacional (PN), junto a Wilson Ferreira Aldunate. Por esta agrupación llegó a integrar el Directorio del Partido Nacional y fue legislador.

En 1999 con la candidatura de Luis Lacalle Herrera, él y otros dirigentes blancos del momento se "abstuvieron de votar al Partido Nacional", señala la página web del MPP. "Hacia el balotaje, desacataron el acuerdo de blancos y colorados que pactó el apoyo blanco a Jorge Batlle y expresaron su decisión de votar al Dr. Tabaré Vázquez. De este modo, Martínez Huelmo ingresó formalmente al Encuentro Progresista – FA en el 2000", señala el MPP.

"Nos queda el hombre que nunca se olvidó de las causas del pueblo, que llevó al recinto la memoria de la dictadura, la urgencia de los derechos humanos, la convicción de que la soberanía y la justicia social no son meras palabras", escribió el MPP.

Ruben Martínez Huelmo Partido Nacional Movimiento de Participación Popular

