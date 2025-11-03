Murió el exsenador Rubén Martínez Huelmo a los 76 años

La noticia fue divulgada por el sector en sus redes sociales, donde describió a Martínez Huelmo como un "legislador incansable".

Fue diputado entre 1990 y 1995, luego entre 2005 y 2010, y entre 2010 y 2015. En la legislatura de 2015-2020 fue electo como primer suplente de Luis Almagro, quien asumió al frente de la Secretaría General de la OEA, dejando su banca a Martínez Huelmo.

Se nos fue Rubén Martínez Huelmo, compañero muy estimado. Legislador incansable: fue diputado y luego senador de la República, y presidió la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes; así como también representó a nuestro país en el Parlamento del… pic.twitter.com/HiXTyujzWW

La página del MPP recuerda que Martínez Huelmo comenzó su militancia política en el Movimiento Por la Patria del Partido Nacional (PN), junto a Wilson Ferreira Aldunate. Por esta agrupación llegó a integrar el Directorio del Partido Nacional y fue legislador.

En 1999 con la candidatura de Luis Lacalle Herrera, él y otros dirigentes blancos del momento se "abstuvieron de votar al Partido Nacional", señala la página web del MPP. "Hacia el balotaje, desacataron el acuerdo de blancos y colorados que pactó el apoyo blanco a Jorge Batlle y expresaron su decisión de votar al Dr. Tabaré Vázquez. De este modo, Martínez Huelmo ingresó formalmente al Encuentro Progresista – FA en el 2000", señala el MPP.

"Nos queda el hombre que nunca se olvidó de las causas del pueblo, que llevó al recinto la memoria de la dictadura, la urgencia de los derechos humanos, la convicción de que la soberanía y la justicia social no son meras palabras", escribió el MPP.