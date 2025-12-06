La gran necesidad del sector forestal para crecer "a otro ritmo" y despegarse de la ganadería

Sector forestal: destacado generador de empleo desde la investigación, pasando por viveros y predios forestados, en complejos industriales para agregado de valor y la gestión comercial local y de exportación.

El motor más flamante de la economía de Uruguay , consolidado y con chances de evolucionar de modo impresionante, el sector forestal , exportó por más de US$ 3.000 millones en el último ejercicio anual concluido, el del año 2024, representando el 23% del total de ingresos del país por concepto de exportaciones de bienes .

La construcción y puesta en marcha de la tercera planta de celulosa del país y su infraestructura asociada (el tren, principalmente) concentraron la atención pública en los últimos años.

Paradójicamente, estos mismos años han sido los de menor crecimiento para la superficie forestadas.

La cadena forestal quiere estimular el sector y este año se volvió a plantear una proyección de avanzar desde los actuales 1,1 millones de hectáreas plantadas con eucaliptus y pinos a 1,5 millones en 2040.

“¿Y por qué no a 2 millones?”, retrucó el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, en el Desayuno Forestal organizado por la Sociedad de Productores Forestales (SPF) el 18 de noviembre.

“En la discusión pública a veces parece que el Uruguay estuviera tapado de árboles, y en realidad ocupan sólo 7% de la superficie”, puntualizó Sánchez.

El contexto

En lo que va de 2025, con base en datos de Uruguay XXI publicados por El Observador, se exportó celulosa por US$ 2.103 millones y madera y subproductos de madera por US$ 406 millones, lo que representa el 20% del total de los ingresos por exportaciones de bienes (US$ 12.398 millones de enero a noviembre) -la celulosa ocupa el segundo puesto del ranking, superada solo por la carne vacuna, y la madera y subproductos de madera el puesto octavo.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 12.50.34 (1)

WhatsApp Image 2025-12-04 at 12.50.34 (2)

Cabeza a cabeza con la ganadería

En 2024 la celulosa como producto individual encabezó el ranking anual de exportaciones con US$ 2.545 millones y, por primera vez, superó a la carne vacuna que registró ingresos por US$ 2.026 millones.

Los números de la pulpa de papel fueron impulsados por aumentos de 22% en el volumen embarcado, tras la puesta en funcionamiento de la tercera planta del país –UPM 2–, en Pueblo Centenario, y de 10% en el precio.

En 2025 las exportaciones ganaderas recuperan el liderazgo, en un año de demanda y precios excepcionales para la carne vacuna y la exportación de ganado en pie.

DSC_0052 Stock de celulosa para exportar en el complejo industrial de Montes del Plata. Juan Samuelle (archivo).

DSC00430 Madera para exportación. Juan Samuelle (archivo).

Los productos forestales ajustan este año en volumen colocado en el exterior respecto a 2024, y los precios siguieron la trayectoria inversa a la de la carne en el último año: flecha para abajo.

Sin embargo, hasta noviembre superan los US$ 2.500 millones exportados.

El sector forestal, que tiene unos 35 años de trayectoria en el país y menos de 20 de desarrollo industrial, se afirma en un cabeza a cabeza con la carne vacuna, el complejo productivo fundacional de la nación.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 12.50.34 (3)

Cambio de ritmo en la forestación

“Queremos plantar a otro ritmo”, afirmó la presidente de la gremial de productores forestales, Lucía Basso.

“En los últimos cuatro años el crecimiento fue de 20 mil hectáreas por año, que es muy poco en base a una superficie de más de 1 millón de hectáreas forestadas”, apuntó en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Este 2% anual de incremento del área está por debajo de la tasa de 2,7% anual registrada entre 2003 y 2023, según un informe de la consultora Exante presentado el 18 de noviembre en el Desayuno Forestal.

En 2023 la superficie de uso comercial alcanzó a 1.065.000 de hectáreas que hoy serían 1,1 millones, alrededor de 7% de toda la superficie productiva del país relevada en el último censo.

Se trata de algo más de la cuarta parte del área de prioridad forestal –unos 4 millones de hectáreas– que fue definida por la Ley Forestal.

Entre 1990 y la década del 2000 se plantaban entre 50 mil y 70 mil hectáreas por año, indicó Basso.

DSCN8234 Forestación en Uruguay, en la zona norte del país, en Rivera próximo a Tacuarembó. Juan Samuelle (archivo).

“Estamos viviendo de los bosques que plantamos hasta 2005-2006, de ahí en adelante el aumento de la superficie forestal fue muy lento, se precisa aumentar”, dijo el vicepresidente de la SPF, Francisco Bonino, también durante el Desayuno Forestal.

El escenario que analiza la Sociedad de Productores Forestales para 2040 y que Exante califica en su trabajo como “ejercicio teórico” asume una expansión del área forestal de entre 400.000 y 500.000 hectáreas, “bajo una estructura logística y productiva similar a la actual”.

Para alcanzar esa superficie sería necesario acelerar de 2,7% a 3,3% anual el incremento anual de las plantaciones.

De acuerdo a la proyección, la contribución del sector al PIB podría incrementarse del actual 5,8% al 8,5% del PIB “dando soporte a casi 65.000 trabajadores en la economía”, unos 20 mil empleos más que en la actualidad.

En este escenario el valor bruto de producción saltaría de US$ 4.114 millones –unos US$ 2.730 millones son valor agregado directo– a US$ 5.946 y las exportaciones de US$ 3.000 a US$ 4.340 millones.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 12.50.34 (5)

El freno: temas ambientales y restricciones

La expansión del área forestal se moderó “básicamente por temas ambientales y de restricciones”, afirmó Basso, si bien es un sector “híper regulado”.

Un decreto de 2021 que buscó ser corregido con otro de enero de 2025 –que aún no fue reglamentado– es uno de los principales palos en la rueda.

La nueva definición al concepto de “nueva plantación forestal” en la redacción de este año es el principal cambio.

Ahora una “nueva plantación forestal” refiere exclusivamente a la acción de plantar con especies forestales en suelos que no tienen usos forestales previos, dejan de ser “nuevas” las replantaciones y se las exime de estudio ambiental por todos los ciclos, 30 o más años.

“Lo que se cosecha en un alto porcentaje se replanta con genética más desarrollada, los avances genéticos permiten generar más volumen en la misma área”, sostuvo Basso.

Bonino reclamó la necesidad de agilizar los trámites burocráticos, especialmente los relacionados con ambiente, uso del suelo y energía eléctrica.

“Las exigencias para acceder a la energía eléctrica para una nueva industria que quiere comenzar son complicadísimas; también demora meses la recategorización de suelos rurales a industriales”, indicó.

En un sector que “está muy profesionalizado” es necesario que “todo fluya” y las “regulaciones, trabas y demoras burocráticas” son innecesarias a la producción y la inversión sostuvo Basso.

El decreto que no fue reglamentado por oposición de las autoridades del Ministerio de Ambiente que asumieron en marzo está siendo discutido con la industria.

“Sería un paso atrás que no se aplique; estamos en plenas negociaciones con el ministerio de Medio Ambiente y parece haber una mejor disposición que hasta ahora”, dijo la titular de la SPF.

Por otro lado, en noviembre UPM solicitó la ampliación de capacidad de producción de la planta de Fray Bentos de 1,3 a 1,5 millones de toneladas anuales dentro de su habilitación.

La compañía finlandesa informó en un comunicado que “analiza la posibilidad de realizar mejoras en su planta industrial con el fin de optimizar su capacidad operativa sin necesidad de modificar los límites de los permisos ambientales vigentes”.

“El análisis ambiental realizado no identifica nuevos impactos ambientales, y refleja que el desempeño se mantendría dentro de los estándares ya contemplados en los permisos vigentes”, señalaron desde UPM.

Es “una señal muy positiva”, para la cadena, indicó Basso, y añadió: “El crecimiento de la industria, en celulosa o madera sólida, refuerza al sector y tiene un derrame muy grande en muchos sectores de la economía, crecer en producción es más mano de obra, más servicios, mayor volumen de exportación”.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 12.50.34

Coyuntura internacional

Esta señal positiva llega en un entorno de precios presionados para la celulosa, que supieron estar en US$ 1.100 por tonelada en 2023 y principios de 2024 y que ahora se sitúan en US$ 480 por tonelada.

También en los segmentos de madera sólida hay dificultades que responden a situaciones de coyuntura internacional desfavorable. Una de ellas es la distorsión causada por los aranceles de Estados Unidos que impactan en forma indirecta a mercados que importan materia prima en Uruguay para colocarla procesada en Estados Unidos –como China–.

Y otra es la propia crisis de la construcción en el gigante asiático.

Los sectores de maderas, rolos y chips están todos complicados, asumió Basso, con precios bajos y stocks altos que en el caso de la planta de la empresa Lumin en Tacuarembó llevó a parar la producción en diciembre.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 12.50.34 (4)

En un escenario internacional turbulento las buenas noticias van por el lado de la expectativa de mejora del acceso a mercados. Por un lado, por la posible confirmación el 20 de diciembre del acuerdo Mercosur-Unión Europea que daría a Uruguay un acceso preferencial al segundo mercado más importante para el sector forestal.

Entre 2024 y 2025 la Unión Europea importó de Uruguay casi US$ 1.600 millones por concepto de celulosa, más de la mitad del total de negocios con el bloque.

El avance respecto al posible ingreso al Acuerdo Transpacífico también es una “noticia muy positiva” dijo la titular de la SPF, con posibilidades de llegar a países como Perú, Japón y Canadá, a los que no se está exportando actualmente.

Y, en este marco, “el gobierno va a mantener las reglas de juego para el sector forestal” afirmó el secretario de Presidencia cara a cara con los actores de la cadena al proponer una meta de crecimiento más audaz que la que el propio sector se plantea y que, dijo, “como sucede siempre en forestación- exige una mirada de largo plazo para desarrollar la infraestructura necesaria y trabajar los mercados, pero es posible”.