Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
nubes
Miércoles:
Mín  19°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Agro / PROHIBICIÓN

El riesgo del uso de Estradiol 17β en ganadería y la insistencia del MGAP para que los productores cumplan

El uso de Estradiol 17β, prohibido por la normativa de la Unión Europea, está inhabilitado en Uruguay

9 de diciembre 2025 - 14:33hs
Estradiol: producto veterinario para uso en el manejo reproductivo en sistemas ganaderos, prohibido en Uruguay.

Estradiol: producto veterinario para uso en el manejo reproductivo en sistemas ganaderos, prohibido en Uruguay.

Juan Samuelle (archivo)

El uso de Estradiol 17β, prohibido por la normativa de la Unión Europea (UE) dado que lo considera un riesgo en animales destinados a producción de alimentos, está inhabilitado en Uruguay, no obstante considerando la relevancia del tema el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) instó a tener especial cuidado en el cumplimiento de la normativa.

La Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG), concretamente, volvió a advertir al sector productivo y veterinario que continúa vigente en Uruguay la prohibición de importar, formular, comercializar y utilizar productos veterinarios que contengan Estradiol 17β y sus derivados.

El contexto

Más noticias
Carnes: aumenta el consumo en vacunas, aviar y porcinas.
ALIMENTOS

Consumo de carnes en Uruguay pasó la barrera de los 100 kilos y es el más elevado en los últimos 10 años

Frutas y verduras: el Observatorio Granjero activó una nueva Lista Inteligente.
GRANJA

Nueve frutas y verduras en la Lista Inteligente, los precios de referencia y el nuevo producto destacado

El estradiol se define como una hormona sexual femenina primaria que desempeña un papel fundamental en la regulación del ciclo reproductivo, incluidos los signos de proestro y receptividad, y se controla mediante exámenes hormonales en varias especies (fuente: sciencedirect.com).

La medida prohibitiva, establecida inicialmente en 2024 y prorrogada recientemente hasta el 30 de setiembre de 2026 (con la firma ello del Dr. Marcelo Rodríguez -Director General de la DGSG-), responde a exigencias sanitarias de mercados internacionales estratégicos.

Desde la División Sanidad Animal del MGAP señalaron que la nueva comunicación responde a la necesidad de reforzar la difusión de la normativa, para que tanto productores como veterinarios tengan presente esta obligatoriedad, y utilicen otros métodos alternativos en el manejo reproductivo del ganado.

El Estradiol 17β y lo que el MGAP recordó está prohibido

  • Usar Estradiol 17β o sus derivados tipo éster en animales.
  • Tener o almacenar estos productos en establecimientos o depósitos.
  • Importar, formular, vender, comercializar o distribuir productos con estos principios activos.
  • Fabricar para uso interno.
  • Registrar nuevos productos con esta formulación.

La prórroga mencionada fue establecida mediante la Resolución DGSG Nº 268/025 (firmada el 18 de setiembre de 2025).

Una exigencia para sostener mercados de alto valor

Para que Uruguay mantenga el acceso a mercados como los de la UE, el país debe asegurar que ningún establecimiento utilice estos productos, y que exista capacidad de fiscalización, se explicó.

La suspensión, se añadió, continuará vigente hasta tanto el MGAP complete la implementación de los módulos de monitoreo y trazabilidad que permitirán verificar, en forma efectiva, la comercialización y uso de estos insumos.

Sanciones previstas para el incumplimiento

Desde la División Sanidad Animal se enfatizó que incumplir esta normativa constituye una infracción sanitaria y será sancionado de acuerdo del siguiente modo:

  • Art. 144 de la Ley 13.835 (multas, clausuras y otras medidas).
  • Art. 285 de la Ley 16.736 y modificativas.
  • Demás disposiciones en materia higiénico-sanitaria.

Las sanciones aplican tanto a productores como a veterinarios, comercios, distribuidores, depósitos y laboratorios.

El contexto

A quienes tengan dudas -por ejemplo sobre productos habilitados o procedimientos de fiscalización- el MGAP les recomienda contactar a las oficinas de la División Sanidad Animal del interior del país o al Departamento de Control de Productos Veterinarios del DILAVE “Miguel C. Rubino”.

Temas:

Estradiol MGAP ganadería Productores Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

El martes se vota la propuesta final de cronograma de cursos 2026.
CALENDARIO

Cuándo empiezan las clases en las escuelas en 2026: ANEP decide las fechas con una novedad para vacaciones de primavera

Karina Vignola y Gaspar Valverde
GASPAR VALVERDE

El emotivo mensaje de Karina Vignola tras la muerte de Gaspar Valverde: "Te despedimos con el alma rota de dolor"

Andrés Ojeda llegando a Torre Ejecutiva
JUSTICIA, FAMILIA Y EMPRESA

Denuncia de abuso sexual archivada y la venta de Tienda Inglesa en el origen del caso en el que actuó Ojeda, según denunciados

Julián Millán (Nacional), Nicolás López (Nacional) y Abel Hernández (Liverpool) en un mano a mano para conocer quién será el ganador de la edición 24ª de la encuesta Fútbolx100 que premia al Mejor Futbolista del fútbol uruguayo en la temporada 2025
LOS MEJORES DE 2025

Fútbolx100 Masculino: ¿Quién será el sucesor de Leo Fernández? Julián Millán, Nicolás López o Abel Hernández, en carrera a Mejor Jugador de 2025

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos