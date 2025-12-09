El riesgo del uso de Estradiol 17β en ganadería y la insistencia del MGAP para que los productores cumplan

El uso de Estradiol 17β, prohibido por la normativa de la Unión Europea (UE) dado que lo considera un riesgo en animales destinados a producción de alimentos, está inhabilitado en Uruguay, no obstante considerando la relevancia del tema el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) instó a tener especial cuidado en el cumplimiento de la normativa.
La Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG), concretamente, volvió a advertir al sector productivo y veterinario que continúa vigente en Uruguay la prohibición de importar, formular, comercializar y utilizar productos veterinarios que contengan Estradiol 17β y sus derivados.
El estradiol se define como una hormona sexual femenina primaria que desempeña un papel fundamental en la regulación del ciclo reproductivo, incluidos los signos de proestro y receptividad, y se controla mediante exámenes hormonales en varias especies (fuente: sciencedirect.com).
La medida prohibitiva, establecida inicialmente en 2024 y prorrogada recientemente hasta el 30 de setiembre de 2026 (con la firma ello del Dr. Marcelo Rodríguez -Director General de la DGSG-), responde a exigencias sanitarias de mercados internacionales estratégicos.
Desde la División Sanidad Animal del MGAP señalaron que la nueva comunicación responde a la necesidad de reforzar la difusión de la normativa, para que tanto productores como veterinarios tengan presente esta obligatoriedad, y utilicen otros métodos alternativos en el manejo reproductivo del ganado.
El Estradiol 17β y lo que el MGAP recordó está prohibido
- Usar Estradiol 17β o sus derivados tipo éster en animales.
- Tener o almacenar estos productos en establecimientos o depósitos.
- Importar, formular, vender, comercializar o distribuir productos con estos principios activos.
- Fabricar para uso interno.
- Registrar nuevos productos con esta formulación.
La prórroga mencionada fue establecida mediante la Resolución DGSG Nº 268/025 (firmada el 18 de setiembre de 2025).
Una exigencia para sostener mercados de alto valor
Para que Uruguay mantenga el acceso a mercados como los de la UE, el país debe asegurar que ningún establecimiento utilice estos productos, y que exista capacidad de fiscalización, se explicó.
La suspensión, se añadió, continuará vigente hasta tanto el MGAP complete la implementación de los módulos de monitoreo y trazabilidad que permitirán verificar, en forma efectiva, la comercialización y uso de estos insumos.
Sanciones previstas para el incumplimiento
Desde la División Sanidad Animal se enfatizó que incumplir esta normativa constituye una infracción sanitaria y será sancionado de acuerdo del siguiente modo:
- Art. 144 de la Ley 13.835 (multas, clausuras y otras medidas).
- Art. 285 de la Ley 16.736 y modificativas.
- Demás disposiciones en materia higiénico-sanitaria.
Las sanciones aplican tanto a productores como a veterinarios, comercios, distribuidores, depósitos y laboratorios.
El contexto
A quienes tengan dudas -por ejemplo sobre productos habilitados o procedimientos de fiscalización- el MGAP les recomienda contactar a las oficinas de la División Sanidad Animal del interior del país o al Departamento de Control de Productos Veterinarios del DILAVE “Miguel C. Rubino”.