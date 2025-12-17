Dólar
URUGUAYOS

Firmó, se puso la campera y a la cancha: el uruguayo Guillermo Almada tuvo su primera práctica en Oviedo y se prepara para debutar en LaLiga de España

El segundo entrenador de Almada en Oviedo será su compatriota Darwin Quintana

17 de diciembre 2025 - 8:54hs
Foto: EFE
Foto: EFE
Foto: EFE
Foto: EFE

Poco más de una hora después de que se anunciase su fichaje por Real Oviedo, equipo del Grupo Pachuca, el uruguayo Guillermo Almada dirigió este martes su primer entrenamiento al frente del equipo que milita en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

El entrenador, que firmó con Real Oviedo hasta final de temporada tras salir de Valladolid (Segunda División española), pisó el césped de la ciudad deportiva azul acompañado de Jesús Manuel Álvarez, director de seguridad de la entidad oviedista.

Sin apenas aficionados, y con mucha presencia de los medios de comunicación, el entrenamiento comenzó a eso de las 15.00 horas y Guillermo Almada contó con las bajas de Nacho Vidal y Ovie Ejaria.

Debut ante Celta de Vigo

Tanto el lateral derecho como el centrocampista apuntan a ser baja para el partido de este sábado (Estadio Carlos Tartiere, 10:00 de Uruguay) ante el Celta, correspondiente a la decimoséptima jornada del torneo de la máxima categoría del fútbol español.

El DT tiene en su plantel al uruguayo Federico Viñas, uno de los delanteros de Marcelo Bielsa en la selección celeste.

El segundo entrenador de Almada en Oviedo será su compatriota Darwin Quintana, que ya estuvo con él en su etapa en el Real Valladolid, y el entrenador de porteros del Real Oviedo seguirá siendo Jesús Unanua, mientras que, de momento, ejerciendo de preparador físico está Jorge Tejada, del filial.

Real Oviedo, que es penúltimo en Primera División, con 10 puntos, sólo uno más que el colista, el Levante, y lleva dos meses y medio sin ganar, tiene cuatro días de trabajo por delante, aunque el club todavía no ha facilitado la agenda de la semana y no se descarta que Almada opte por llevar a cabo alguna doble sesión de entrenamiento.

EFE

