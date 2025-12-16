Guillermo Almada es nuevo DT de Oviedo: se confirmó la contratación del uruguayo, que dirigirá en LaLiga de España, tras desvincularse de Valladolid

El técnico uruguayo Guillermo Almada , hasta ahora entrenador del Real Valladolid, se convierte en el nuevo técnico del Real Oviedo y sustituye a Luis Carrión, dejando la Segunda división para dirigir en LaLiga de España.

"El Real Oviedo y el Real Valladolid han alcanzado un acuerdo por el traspaso de los derechos federativos de Guillermo Almada para que el uruguayo se convierta en nuevo entrenador del primer equipo hasta final de temporada", informó el club azul, donde juega el uruguayo Federico Viñas .

Oviedo es propiedad del Grupo Pachuca, en el que Almada supo dirigir a Pachuca de México , "donde logró sus mejores resultados", según la reseña en el que se anunció su contratación.

"Allí, Almada ganó con los Tuzos un Apertura, una Concacaf Champions League, un Challenger Cup y un Derby de las Américas, además de lograr la clasificación al Mundial de Clubes de la FIFA", dice la nota.

URUGUAYOS Guillermo Almada muy cerca de pasar a dirigir en LaLiga de España: dejó Valladolid y negocia con Oviedo, que busca DT y que tiene al uruguayo Fede Viñas

Tras dejar Valladolid, al que llegó este año con el objetivo de lograr el ascenso, Almada asume este martes en Oviedo y tendrá su primer entrenamiento, sin hacer declaraciones hasta el momento de su presentación oficial, que tendrá lugar en los próximos días.

El DT llega a Oviedo junto a Darwin Quintana, su asistente técnico.

Sorprendió a Valladolid

Real Oviedo activó el domingo por la tarde la opción Almada, poco después del 4-0 sufrido en Sevilla y de la destitución de Luis Carrión, llamando a un Real Valladolid que en un principio se mostró sorprendido, como así reconoció su copresidente Gabriel Solares, que apartó al uruguayo de su puesto mientras negociaba con el club azul.

Finalmente, dichas negociaciones llegaron a buen puerto. El club carbayón pagará al club pucelano por los derechos federativos del técnico y Almada, que tenía al Valladolid en décima posición de la Segunda División y que afrontaba su primera aventura en el fútbol europeo.

Almada, que firma hasta final de temporada, ganó varios títulos en México con Pachuca y es un hombre de la máxima confianza de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Real Oviedo.

El club azul ocupa el penúltimo puesto de Primera División, no gana desde hace dos meses y medio y lleva sin marcar gol los últimos seis encuentros de manera consecutiva.

Los carbayones, que con Carrión al frente no ganaron, suman 10 puntos y están a 5 de los puestos de permanencia.

El Real Oviedo tendrá cuatro días de trabajo por delante antes de recibir el sábado (Carlos Tartiere, 14:00 horas) al Celta, en lo que será el último partido del 2025 para los azules.

Con base en EFE