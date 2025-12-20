Dólar
Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 20 de diciembre

Las temperaturas en Montevideo y Área Metropolitana oscilarán entre 21 °C y 30 °C, según el organismo oficial

20 de diciembre 2025 - 9:54hs
20250408 Lluvia, frio, paraguas, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el sábado 20 de diciembre será un día con probables precipitaciones y tormentas en todo el Uruguay y con vientos de hasta 60 kilómetros por hora en algunas costas.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana tendrá aumento de nubosidad con probables precipitaciones y tormentas. Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora.

Para la tarde noche, estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Los vientos descenderán hasta 30 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 21 °C a los 30 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana tendrá aumento de nubosidad, neblinas y bancos de niebla. Las rachas de viento alcanzarán hasta 50 kilómetros por hora en zonas costeras.

Para la tarde noche se espera un cielo nuboso y cubierto con precipitaciones, probables tormentas y neblinas. Los vientos ascenderán hasta los 60 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 16 °C a los 33 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y probables tormentas. Más tarde estará nuboso y cubierto, con precipitaciones, tormentas aisladas y neblinas. Los vientos alcalnzarán hasta 50 kilómetros por hora durante toda la jornada y las temperaturas rondarán entre los 20 °C y los 31 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo tendrá un aumento de nubosidad, probables precipitaciones y tormentas. Más tarde estará nuboso y cubierto, con precipitaciones, tormentas aisladas y neblinas. Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 19 °C y los 32 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un cielo con aumento de nubosidad, probables precipitaciones y tormentas. En la tarde noche estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas.

Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 20 °C y los 33 °C.

Uruguay Inumet Montevideo

