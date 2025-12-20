Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 20 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el sábado 20 de diciembre será un día con probables precipitaciones y tormentas en todo el Uruguay y con vientos de hasta 60 kilómetros por hora en algunas costas.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital del país, la mañana tendrá aumento de nubosidad con probables precipitaciones y tormentas. Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora.
Para la tarde noche, estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Los vientos descenderán hasta 30 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 21 °C a los 30 °C.
Este
En el este del Uruguay, la mañana tendrá aumento de nubosidad, neblinas y bancos de niebla. Las rachas de viento alcanzarán hasta 50 kilómetros por hora en zonas costeras.
Para la tarde noche se espera un cielo nuboso y cubierto con precipitaciones, probables tormentas y neblinas. Los vientos ascenderán hasta los 60 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 16 °C a los 33 °C.
Suroeste
En esta parte del país, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y probables tormentas. Más tarde estará nuboso y cubierto, con precipitaciones, tormentas aisladas y neblinas. Los vientos alcalnzarán hasta 50 kilómetros por hora durante toda la jornada y las temperaturas rondarán entre los 20 °C y los 31 °C.
Centro sur
Durante la mañana, el cielo tendrá un aumento de nubosidad, probables precipitaciones y tormentas. Más tarde estará nuboso y cubierto, con precipitaciones, tormentas aisladas y neblinas. Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 19 °C y los 32 °C.
Norte
Para la mañana, se espera un cielo con aumento de nubosidad, probables precipitaciones y tormentas. En la tarde noche estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas.
Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 20 °C y los 33 °C.