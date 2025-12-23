Dólar
/ Nacional / DISCREPANCIA

Orsi dijo que "el tema" de los procesos abreviados "es un problemón" y Díaz discrepó: "No ha sido identificado como un problema"

"No creo que haya un abuso del proceso abreviado", añadió después el prosecretario de la Presidencia

23 de diciembre 2025 - 14:33hs
Yamandú Orsi y Jorge Díaz

Yamandú Orsi y Jorge Díaz

Foto Gaston Britos / FocoUy

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, se expresaron sobre la utilización de los procesos abreviados por parte de la Justicia y manifestaron ciertas diferencias en cuanto a estos.

Entrevistado este lunes por el periodista Gabriel Pereyra para el canal de YouTube Yunta, Orsi sostuvo que "el tema de los procesos abreviados es un problemón".

"¿Cuándo empezaron a explotar la cantidad de presos? Habría que ver si no se usan de manera exagerada los abreviados", añadió el mandatario.

Durante la misma jornada, pero en diálogo con Canal 5, Díaz expresó: "No creo que haya un abuso del proceso abreviado".

El prosecretario reconoció que hoy en día "hay muchos procesos abreviados", pero señaló que era producto también de que "se eliminaron otros procesos, por ejemplo la suspensión de proceso de prueba y otras salidas".

"El sistema acusatorio es un área que no tiene una única salida. En general en el mundo tenés el acuerdo reparatorio, la suspensión del proceso de prueba, los procesos simplificados, los procesos abreviados, el juicio oral, es decir, hay un conjunto de formas de resolver un conflicto", apuntó.

Tras esto, afirmó que hasta el momento el proceso abreviado "no ha sido identificado como un problema por parte de las diferentes delegaciones".

"Todos desearíamos tener más juicios orales, eso está claro. Pero también es verdad de que en un sistema acusatorio, el porcentaje de casos que llega al juicio oral no superan en ningún país del mundo el 6 o el 7%", expresó.

Finalmente, recordó que este tipo de procesos se llega "porque hay dos partes, el acusador y el acusado, que se ponen de acuerdo en una solución".

