"Con lo de Bukele fui clarito, hay que analizarlo como ejemplo", dijo Orsi sobre la polémica por dichos sobre la seguridad y El Salvador

El presidente de la República, Yamandú Orsi , afirmó que con sus declaraciones sobre la política de seguridad de Nayib Bukele de El Salvador fue "clarito" y volvió a decir que se debe analizar el caso "como ejemplo" .

A finales de noviembre, Orsi se había referido en un evento de Búsqueda al caso del salvadoreño, que cuenta con un amplio apoyo popular en su país por su combate frontal a las pandillas (maras), pero es ampliamente cuestionado a nivel internacional por la limitación a las libertades individuales de los ciudadanos.

"Tiene el 80% de la adhesión popular. Alguien que arrasa con la democracia y es autoritario, tiene la adhesión popular que tiene. A eso me refiero cuando digo que hay que analizarlo ", dijo Orsi entrevistado por el periodista Gabriel Pereyra para el canal Yunta de YouTube.

"¿Por qué genera en la población un nivel de adhesión que nos sorprendería a todos? Cuando alguien procede como procede, con una dosis de autoritarismo llamativa , por decirlo de manera suave, logra un nivel de adhesión popular arriba del 80% . Amenos que me digan que las elecciones fueron todas trampeadas", agregó el presidente.

"Hay un nivel de aprobación hacia la figura presidencial que debería hacernos poner las barbas en remojo de cuánto la gente está dispuesta a sacrificar la libertad por otras cosas", sentenció Orsi.

"Hay que echarle mano al Código del Proceso Penal", dijo Orsi sobre la seguridad en Uruguay

Yamandú Orsi. Yamandú Orsi. Foto: FocoUy Foto: FocoUy

El presidente Orsi afirmó que para mejorar la seguridad en Uruguay "hay que echarle mano al Código del Proceso Penal".

"El tema de los procesos abreviados es un problemón. ¿Cuándo empezaron a explotar la cantidad de presos? Habría que ver si no se usan de manera exagerada los abreviados", agregó el presidente en la misma entrevista.

Consultado por Gabriel Pereyra sobre cuándo se iban a derogar algunas normas de la Ley de Urgente Consideración (LUC) del gobierno de Luis Lacalle Pou, Orsi contestó que "las normas se derogan con otras normas".

El presidente afirmó que "hay unas cosas aberrantes ahí, en la LUC".