/ Nacional / POLÍTICA EXTERIOR

Canciller venezolano conversó con Lubetkin tras la intervención militar de Estados Unidos y captura de Maduro

La Cancillería uruguaya expresó más temprano su "seria preocupación" ante lo ocurrido en Venezuela

3 de enero 2026 - 18:02hs
El posteo del canciller venezolano sobre la llamada con Lubetkin

Foto: redes sociales Yvan Gil

El canciller venezolano Yvan Gil aseguró que mantuvo un contacto telefónico con su par uruguayo, Mario Lubetkin, luego de la intervención militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

"Hemos enfatizado en la urgente necesidad de que toda la región repudie esta grave violación a nuestra soberanía", escribió Gil en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/yvangil/status/2007502811307880893&partner=&hide_thread=false

Más temprano, la Cancillería uruguaya expresó su “seria preocupación” por los acontecimientos registrados en las últimas horas, incluyendo los "ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil".

En el texto, Uruguay reafirmó “el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso de nuestra región”, y reitera su rechazo a la intervención militar de un país en el territorio de otro.

“Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, señala el comunicado, en particular “el principio básico de que los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.

El presidente Yamandú Orsi convocó de urgencia a su gabinete para discutir este tema el domingo en la residencia Suárez y Reyes.

Desde Cancillería señalaron a El Observador que Uruguay mantiene "consultas permanentes" con otros países de la región por este tema.

Temas:

Venezuela Mario Lubetkin Nicolás Maduro Estados Unidos

