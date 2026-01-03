Dólar
Compra 37,75 Venta 40,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes dispersas
Domingo:
Mín  17°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / COMUNICADO

PIT-CNT rechaza "agresión" a Venezuela; Marcelo Abdala la calificó de "inadmisible"

El movimiento sindical uruguayo repudió el ataque militar en Caracas y otros estados, y reafirmó su solidaridad con el pueblo y la clase trabajadora venezolana

3 de enero 2026 - 12:34hs
20250812 Marcelo Abdala. Paro general parcial y movilización del Pit-Cnt.
Foto: Inés Guimaraens

El PIT-CNT emitió un comunicado público en el que expresó su “más enérgico repudio y condena a la grave agresión militar perpetrada en la jornada de hoy contra la República Bolivariana de Venezuela, que ha afectado a la ciudad de Caracas y a los estados Miranda, Aragua y La Guaira, constituyendo una flagrante violación del Derecho Internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la igualdad jurídica de los Estados”.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, calificó la acción como “inadmisible, que contradice todas las normas del Derecho Internacional, implica una agresión a toda América Latina y —por su descaro y peligrosidad— requiere respuestas contundentes”.

El movimiento sindical uruguayo señaló que esta situación “pone en serio riesgo la paz regional, amenaza la estabilidad de América Latina y el Caribe y compromete la vida de millones de personas”. Además, señaló que la agresión forma parte de “una política histórica de intervención imperialista cuyo objetivo es el control de los recursos estratégicos del pueblo venezolano, especialmente el petróleo y los minerales”.

Más noticias
Inteligencia artificial

La mirada del PIT-CNT sobre los riesgos y las oportunidades de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo

Yamandú Orsi. Archivo
POLÍTICA EXTERIOR

Yamandú Orsi citó de urgencia al gabinete ante la "grave crisis internacional" tras intervención militar de EEUU en Venezuela

En el comunicado, el PIT-CNT reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano y sus organizaciones sindicales y sociales: “Expresamos nuestra solidaridad con las organizaciones sindicales y sociales de Venezuela, con la clase trabajadora y con el pueblo en su conjunto y respaldamos todas las instancias diplomáticas y políticas que se activen para denunciar esta agresión ante los organismos internacionales, exigiendo el cese inmediato de las acciones militares y el respeto irrestricto a la soberanía venezolana”.

Asimismo, la central llamó a la movilización de las fuerzas democráticas: “Llamamos a las centrales sindicales del continente y del mundo, a los movimientos sociales y a las fuerzas democráticas, a pronunciarse activamente contra esta agresión imperialista y a movilizarse en defensa de la paz, la autodeterminación de los pueblos y el Derecho Internacional”.

Finalmente, el PIT-CNT reafirmó su compromiso histórico con la paz y la integración regional: “Reafirmamos nuestro compromiso histórico con la paz, la soberanía, la autodeterminación y la integración latinoamericana, convencido de que solo el respeto entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos pueden garantizar un futuro de justicia social para nuestros pueblos”.

Temas:

PIT-CNT Caracas Venezuela

Seguí leyendo

Las más leídas

Álvaro Correa junto a su abogado Julio Lens
JUSTICIA

Caso de la mujer declarada incapaz y los US$ 40 millones desaparecidos: justicia tomó medidas sobre el extitular de GBU

La Barra. Imagen de archivo
VERANO

Intendente de Maldonado expresó preocupación por miles de personas que quedaron sin luz y UTE apuntó a un "consumo excepcional"

Fachada de un local de Tata. Archivo
OPERACIÓN

Vierci firma con Grupo de Narváez la compra de los supermercados Ta-Ta, farmacias San Roque y otras marcas

Archivo
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 3 de enero

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos