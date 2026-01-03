PIT-CNT rechaza "agresión" a Venezuela; Marcelo Abdala la calificó de "inadmisible"

Foto: Inés Guimaraens

El PIT-CNT emitió un comunicado público en el que expresó su “más enérgico repudio y condena a la grave agresión militar perpetrada en la jornada de hoy contra la República Bolivariana de Venezuela, que ha afectado a la ciudad de Caracas y a los estados Miranda, Aragua y La Guaira, constituyendo una flagrante violación del Derecho Internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la igualdad jurídica de los Estados”.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, calificó la acción como “inadmisible, que contradice todas las normas del Derecho Internacional, implica una agresión a toda América Latina y —por su descaro y peligrosidad— requiere respuestas contundentes”.

El movimiento sindical uruguayo señaló que esta situación “pone en serio riesgo la paz regional, amenaza la estabilidad de América Latina y el Caribe y compromete la vida de millones de personas”. Además, señaló que la agresión forma parte de “una política histórica de intervención imperialista cuyo objetivo es el control de los recursos estratégicos del pueblo venezolano, especialmente el petróleo y los minerales”.

En el comunicado, el PIT-CNT reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano y sus organizaciones sindicales y sociales: “Expresamos nuestra solidaridad con las organizaciones sindicales y sociales de Venezuela, con la clase trabajadora y con el pueblo en su conjunto y respaldamos todas las instancias diplomáticas y políticas que se activen para denunciar esta agresión ante los organismos internacionales, exigiendo el cese inmediato de las acciones militares y el respeto irrestricto a la soberanía venezolana”.

Asimismo, la central llamó a la movilización de las fuerzas democráticas: “Llamamos a las centrales sindicales del continente y del mundo, a los movimientos sociales y a las fuerzas democráticas, a pronunciarse activamente contra esta agresión imperialista y a movilizarse en defensa de la paz, la autodeterminación de los pueblos y el Derecho Internacional”. Finalmente, el PIT-CNT reafirmó su compromiso histórico con la paz y la integración regional: “Reafirmamos nuestro compromiso histórico con la paz, la soberanía, la autodeterminación y la integración latinoamericana, convencido de que solo el respeto entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos pueden garantizar un futuro de justicia social para nuestros pueblos”.