Yamandú Orsi citó de urgencia al gabinete ante la "grave crisis internacional" tras intervención militar de EEUU en Venezuela

Yamandú Orsi. Archivo Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

El presidente Yamandú Orsi convocó de urgencia al gabinete para discutir la "grave crisis institucional" que enfrenta la región tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro incluida.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Orsi, que estaba de vacaciones en el exterior, consideró que el gobierno uruguayo se pronunció a través del comunicado emitido más temprano por la Cancillería, que expresó su "seria preocupación" por los ataques ocurridos en territorio venezolano.

"Rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana", reivindicó el mandatario uruguayo. Y agregó que "el fin no puede justificar los medios".

Por último, anunció que convocará al gabinete de urgencia para este domingo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OrsiYamandu/status/2007467372257452519&partner=&hide_thread=false Ante la grave crisis internacional por todos conocida, el gobierno uruguayo ya se expresó a través de su cancillería: rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana. El fin no puede justificar los medios. Seguimos con… — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) January 3, 2026 Noticia en desarrollo...