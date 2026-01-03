Yamandú Orsi citó de urgencia al gabinete ante la "grave crisis internacional" tras intervención militar de EEUU en Venezuela

El presidente Yamandú Orsi convocó de urgencia al gabinete para discutir la "grave crisis institucional" que enfrenta la región tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro incluida.
El presidente suspendió sus vacaciones para pronunciarse sobre lo acontecido este sábado y aseguró que el gobierno se expresó a través del comunicado de Cancillería