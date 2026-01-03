Dólar
POLÍTICA EXTERIOR

Yamandú Orsi citó de urgencia al gabinete ante la "grave crisis internacional" tras intervención militar de EEUU en Venezuela

El presidente suspendió sus vacaciones para pronunciarse sobre lo acontecido este sábado y aseguró que el gobierno se expresó a través del comunicado de Cancillería

3 de enero 2026 - 12:12hs
Yamandú Orsi. Archivo

Yamandú Orsi. Archivo

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

El presidente Yamandú Orsi convocó de urgencia al gabinete para discutir la "grave crisis institucional" que enfrenta la región tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro incluida.

Orsi, que estaba de vacaciones en el exterior, consideró que el gobierno uruguayo se pronunció a través del comunicado emitido más temprano por la Cancillería, que expresó su "seria preocupación" por los ataques ocurridos en territorio venezolano.

"Rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana", reivindicó el mandatario uruguayo. Y agregó que "el fin no puede justificar los medios".

Por último, anunció que convocará al gabinete de urgencia para este domingo.

Noticia en desarrollo...

