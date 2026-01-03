Dirigentes de la oposición celebraron caída de Nicolás Maduro en Venezuela tras operación militar de Estados Unidos

Varios dirigentes de la oposición uruguaya celebraron la caída de Nicolás Maduro luego de la intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano, que incluyó ataques aéreos y operaciones en tierra .

Uno de los que se pronunció tras conocerse la noticia fue el senador del Partido Nacional, Javier García , quien le dio la "bienvenida" a la "Venezuela libre, democrática y en paz".

"Entre Venezuela libre y democrática y la dictadura criminal y corrupta de Maduro, no hay punto medio. El silencio y mirar para el costado es la complicidad con el régimen que asesinó, torturó y desapareció a miles de venezolanos", escribió el dirigente político.

CANCILLERÍA Uruguay expresó su preocupación por los ataques en Venezuela y rechazó la intervención militar

Cayó Maduro: Trump lanzó un ataque sobre Venezuela y el dictador será enjuiciado en Estados Unidos por "narcoterrorismo"

El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo , consideró que tras la intervención de Estados Unidos, Venezuela está " más cerca de la libertad ".

Entre Venezuela libre y democrática y la dictadura criminal y corrupta de Maduro, no hay punto medio. El silencio y mirar para el costado es la complicidad con el régimen que asesinó, torturó y desapareció a miles de venezolanos. Bienvenida Venezuela libre, democrática y en paz.

"Esta madrugada cayó el payaso sanguinario de Nicolás Maduro, que lideraba un régimen ilegítimo y cruel, a manos del poderío militar de EEU.UU.", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cybertario/status/2007417468659138809&partner=&hide_thread=false Venezuela, más cerca de la libertad



Esta madrugada cayó el payaso sanguinario de Nicolás Maduro, que lideraba un régimen ilegítimo y cruel, a manos del poderío militar de EE.UU.

Aunque es muy pronto para saber qué pasará, tengamos presente que el cambio de régimen lo había… pic.twitter.com/WycpolgoyH — Gerardo Sotelo (@Cybertario) January 3, 2026

El lider del Partido Independiente, Pablo Mieres, tuiteó una foto de María Corina Machado y Edmundo González, y algunas frases de aliento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pablo_Mieres/status/2007421856433799193&partner=&hide_thread=false Gloria al Bravo Pueblo!!! Libertad y Democracia!!! https://t.co/1QBaVsrggh — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) January 3, 2026

Graciela Bianchi tuiteó la misma foto, pero se limitó a escribir: "Calma y esperanza".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gbianchi404/status/2007425941958500354&partner=&hide_thread=false Calma y esperanza. pic.twitter.com/zfLSiZzA0V — Graciela Bianchi (@gbianchi404) January 3, 2026

En el Partido Colorado también se expresaron algunos dirigentes. Pedro Bordaberry consideró que Maduro debe "responder por sus crímenes", pero llamó a evitar la violencia y el enfrentamiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PedroBordaberry/status/2007455465639219681&partner=&hide_thread=false Cayó Maduro y deberá responder por sus crímenes. Eso es bueno para Venezuela y para toda la región.



El régimen dictatorial aún no sabemos. La transición puede ser dolorosa .



Se abre una oportunidad real para la democracia: que asuman quienes fueron legítimamente electos en la… — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) January 3, 2026

El diputado Felipe Schipani tildó de "día histórico" a este sábado y afirmó que es el día con el que "soñaron" durante años "millones de venezolanos".

"Venezuela empieza a recuperar la libertad que Nicolás Maduro y su régimen criminal le arrebataron con persecución, cárcel, asesinatos y exilio", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FelipeSchipani/status/2007453612583026930&partner=&hide_thread=false Hoy es un día histórico.

Hoy es el día que durante años soñaron millones de venezolanos.

Venezuela empieza a recuperar la libertad que Nicolás Maduro y su régimen criminal le arrebataron con persecución, cárcel, asesinatos y exilio.

La dictadura cae.

La esperanza vuelve.

Y que… — (@FelipeSchipani) January 3, 2026

El exembajador de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala, consideró que Maduro es uno de los "criminales de la peor especie" y que no debe ser "defendido por nadie que respete los derechos humanos de los venezolanos".

Abdala, que fue embajador durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, afirmó que el "secuestro a los venezolanos" lo cometió el régimen de Maduro.