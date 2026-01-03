Dólar
/ Nacional / POLÍTICA

Dirigentes de la oposición celebraron caída de Nicolás Maduro en Venezuela tras operación militar de Estados Unidos

El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, celebró la caída del "payaso sanguinario" de Maduro; Javier García le dio la "bienvenida" a la "Venezuela libre, democrática y en paz"

3 de enero 2026 - 11:16hs
Varios dirigentes de la oposición uruguaya celebraron la caída de Nicolás Maduro luego de la intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano, que incluyó ataques aéreos y operaciones en tierra.

Uno de los que se pronunció tras conocerse la noticia fue el senador del Partido Nacional, Javier García, quien le dio la "bienvenida" a la "Venezuela libre, democrática y en paz".

"Entre Venezuela libre y democrática y la dictadura criminal y corrupta de Maduro, no hay punto medio. El silencio y mirar para el costado es la complicidad con el régimen que asesinó, torturó y desapareció a miles de venezolanos", escribió el dirigente político.

El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, consideró que tras la intervención de Estados Unidos, Venezuela está "más cerca de la libertad".

"Esta madrugada cayó el payaso sanguinario de Nicolás Maduro, que lideraba un régimen ilegítimo y cruel, a manos del poderío militar de EEU.UU.", escribió.

El lider del Partido Independiente, Pablo Mieres, tuiteó una foto de María Corina Machado y Edmundo González, y algunas frases de aliento.

Graciela Bianchi tuiteó la misma foto, pero se limitó a escribir: "Calma y esperanza".

En el Partido Colorado también se expresaron algunos dirigentes. Pedro Bordaberry consideró que Maduro debe "responder por sus crímenes", pero llamó a evitar la violencia y el enfrentamiento.

El diputado Felipe Schipani tildó de "día histórico" a este sábado y afirmó que es el día con el que "soñaron" durante años "millones de venezolanos".

"Venezuela empieza a recuperar la libertad que Nicolás Maduro y su régimen criminal le arrebataron con persecución, cárcel, asesinatos y exilio", escribió.

El exembajador de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala, consideró que Maduro es uno de los "criminales de la peor especie" y que no debe ser "defendido por nadie que respete los derechos humanos de los venezolanos".

Abdala, que fue embajador durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, afirmó que el "secuestro a los venezolanos" lo cometió el régimen de Maduro.

Temas:

Venezuela Nicolás Maduro Sotelo Estados Unidos

