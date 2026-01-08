Orsi consideró que caída de Maduro es una buena noticia "en la medida que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia"

El presidente de la República, Yamandú Orsi , respondió a la pregunta de si era una "buena noticia" el derrocamiento de Nicolás Maduro en manos de Estados Unidos .

" En la medida que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia, sí . Si no es lo mismo pero con otro color ", respondió ante la consulta de Telemundo.

La periodista luego le preguntó por qué Uruguay no había hecho alusión explícita en el comunicado divulgado por la Cancillería el sábado pasado, horas después del ataque militar de Estados Unidos, al régimen dictatorial de Maduro.

CAPTURA DE MADURO Ataque de EEUU en Venezuela: Uruguay denunció ante la OEA la "flagrante violación del derecho internacional"

VENEZUELA Carolina Cosse condenó "invasión" de EEUU en Venezuela: "Me parece grave que un país invada a otro"

" Ya lo hice, hablé 15 veces de esto. No lo voy a decir de nuevo ", dijo primero Orsi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TelemundoUY/status/2009351927226855497&partner=&hide_thread=false Caída de Maduro es buena noticia “en la medida que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia”, dijo Orsi pic.twitter.com/BRG9EGL9FU — Telemundo (@TelemundoUY) January 8, 2026

Luego agregó que "no es lo que corresponde a un presidente" que cada uno de los países salgan "a condenar a todos los régimenes" que no le gustan.

"Condenando algo que existió, me parece de cobarde incluso. Decilo cuando lo tenés que decir. Yo dije que era un autoritarismo, un régimen autoritario. Decir después de que pasó... ¡Seguro!", ironizó Orsi.

"Ahora cambió poco. Pero no veo elecciones, el día que vea elecciones y gobiernos democráticos constituidos ahí sí, te voy a decir, es así", apuntó.

Pocas horas después del ataque militar de Estados Unidos, la Cancillería uruguaya emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por los ataques estadounidenses.

“Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, señalaba el comunicado, en particular “el principio básico de que los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.

No hacía alusión, sin embargo, al régimen de Nicolás Maduro, como tampoco lo hizo la declaración que con votos del oficialismo prosperó este miércoles en la Comisión Permanente del Parlamento. La no condena al régimen fue lo que llevó a la oposición a no acompañar la moción y, por ende, los partidos políticos no lograron ponerse de acuerdo para emitir una declaración de consenso sobre el tema Venezuela.

Orsi se ha referido en otros momentos al "régimen autoritario" en Venezuela. Por ejemplo, en octubre de 2024, durante el evento America Business Forum, respondió al periodista cubano Ismael Cala que no se imaginaba una democracia "si no hay libertad".

"Eso no es una democracia, es un régimen autoritario, y, si se quiere, una dictadura", consideró. Para ese entonces ya habían sucedido las polémicas elecciones de julio de 2024, en las que le chavismo se arrogó la victoria de Maduro sin aportar pruebas de la victoria, que gran parte de la comunidad internacional entendió que fue para la oposición, con Edmundo González Urrutia como el candidato más votado.

Ya en el poder, tras la asunción del 1° de marzo de 2025, la postura del gobierno de Orsi fue no reconocer a Maduro como presidente, pero tampoco a González Urrutia.

En la última Cumbre del Mercosur, celebrada el pasado diciembre, Orsi pidió la restauración democrática en Venezuela. "No existen democracias plenas sin el pleno respeto a los derechos humanos", dijo en su discurso.

"Expresamos nuestra voluntad inquebrantable de colaborar activa y constructivamente en la restauración pacifica del orden institucional y democrático en Venezuela en el marco del respeto de los principios del derecho internacional tales como: integridad territorial de los estados, respeto a la soberanía e independencia de los estados y la abstención al uso de la fuerza", agregó.