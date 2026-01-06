Dólar
VENEZUELA

Carolina Cosse condenó "invasión" de EEUU en Venezuela: "Me parece grave que un país invada a otro"

La vicepresidenta de la República consideró que a Uruguay "le va la vida" en defender el derecho internacional porque, de esa manera, defiende su "derecho a estar en el mundo"

6 de enero 2026 - 13:37hs
La vicepresidenta Carolina Cosse. Archivo

La vicepresidenta Carolina Cosse. Archivo

Foto: Leonardo Carreño

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, manifestó su preocupación por la situación que atraviesa Venezuela y consideró "muy grave" que "un país invada a otro", en relación a la intervención militar realizada por Estados Unidos en la madrugada del sábado 2 de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La Comisión Permanente del Parlamento discutirá el tema este miércoles y, en la previa, Cosse se refirió al asunto.

"Me parece grave lo que está pasando en América Latina. Está pasando en América Latina, en nuestro continente", lamentó la vicepresidenta en una rueda de prensa.

Y describió al derecho internacional como el instrumento que permite a los países resolver sus problemas, porque las cosas no se resuelven "ni a los gritos ni a los golpes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/5noticiasuy/status/2008558297092166040&partner=&hide_thread=false

"Hay un derecho internacional con principios básicos como la no intervención, por ejemplo, la soberanía de los pueblos. Entonces me parece grave que un país invada a otro. Más allá de lo que podamos opinar sobre lo que está pasando en Venezuela, lo que pasó o pasará, es grave lo que pasa en América Latina", consideró.

Respecto al papel que le cabe a Uruguay, Cosse consideró que como "país serio", aunque "pequeño", debe defender el derecho internacional. "Le va la vida en defender el derecho internacional. Al defender el derecho internacional estamos defendiendo a Uruguay. Donde nos tenemos que parar nosotros es: ¿qué tiene que ver Uruguay con esto? Tiene que ver que tiene que defender el derecho internacional, porque tiene que defender su derecho a estar en el mundo y a que no sea normal que un país invada a otro cualesquiera sean los motivos", dijo.

Y señaló que su aspiración es que el miércoles, en la discusión que se dará en el Parlamento, los representantes de los distintos partidos puedan manifestar un "anhelo común", más allá de las "opiniones sobre los temas internos de Venezuela".

