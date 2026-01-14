Dólar
/ Nacional / VIAJE

Misión oficial de Orsi a China: los detalles del viaje que contará con la participación de más de 60 empresarios

La visita oficial al gigante asiático comenzará el 3 de febrero, con la llegada del mandatario a Beijing

14 de enero 2026 - 15:50hs
El presidente de la República, Yamandú Orsi, junto al&nbsp;ministro de Agricultura de la República Popular China, Han Jun

El presidente de la República, Yamandú Orsi, junto al ministro de Agricultura de la República Popular China, Han Jun

El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezará en febrero una misión oficial en China que contará con la participación de ministros, intendentes, directores institucionales y más de 60 empresarios.

La visita oficial al gigante asiático comenzará el 3 de febrero, con la llegada del mandatario a Beijing. Durante los días 3 y 4 de febrero, Orsi se reunirá con autoridades locales y visitará varios puntos clave de la capital china. Luego, se desplazará a Shanghái, donde permanecerá el 5 y 6 de febrero.

El objetivo principal de la misión, según un comunicado de Uruguay XXI, es profundizar la relación bilateral con China. En particular, se busca fomentar el "intercambio directo entre empresas uruguayas y sus contrapartes chinas", así como establecer vínculos con "actores institucionales relevantes".

La delegación que acompañará a Orsi estará conformada tanto por autoridades del gobierno como por representantes del sector privado e intendentes. Más de 60 empresarios de diferentes sectores, como la industria, las tecnologías de la información, el comercio y el ámbito rural, formarán parte del viaje, según reveló el canciller de la República, Mario Lubetkin, el lunes, en diálogo con Subrayado (Canal 10).

"Es un número muy muy alto y es una señal muy precisa de cómo combinar lo público con lo privado puede dar beneficio para el país", señaló el ministro.

La misión incluirá a varios ministros, entre ellos el propio Lubetkin o el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, a intendentes como el jerarca comunal de Paysandú, Nicolás Olivera, o el de Canelones, Francisco Legnani, directores de diversas instituciones como el presidente del directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y también representantes del ámbito agropecuario.

China es uno de los compradores más relevantes de mercadería uruguaya y también el principal origen de las importaciones que ingresan al país.

El gigante asiático mantiene un relacionamiento comercial con Uruguay que se fue acrecentando con el paso de las décadas.

Yamandú Orsi china Lubetkin Uruguay XXI

