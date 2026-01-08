Orsi se reunió con el intendente de Maldonado ante la situación hídrica del departamento

El presidente de la República, Yamandú Orsi, junto al intendente de Maldonado (IDM), Miguel Abella

El presidente de la República, Yamandú Orsi , y ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti , mantuvieron una reunión esta mañana con el intendente de Maldonado (IDM), Miguel Abella , ante la situación hídrica que atraviesa el departamento.

El encuentro, que había sido solicitado por el ministro de Ganadería, se realizó con el objetivo de conocer el estado de situación del departamento y cómo se está afrontando la problemática de la falta de lluvias .

En la reunión, el jerarca ministerial le transmitió a Abella que desde el gobierno están evaluando acciones a tomar por el tema , informaron desde la comuna de Maldonado en un comunicado.

En tanto, el intendente señaló que la IDM está trabajando con cinco camiones cisterna, llevando agua para animales y profundizando la tarea en las aguadas .

Además, descartó que de momento haya solicitudes de agua potable por parte de la población. Finalmente, agregó que las zonas de Sierra de los caracoles, Sierra de la Ballena y parte de Sierra de Carape son las más afectadas por la sequía.

Por su parte, Orsi pidió a Abella "no duplicar esfuerzos" y trabajar en conjunto entre gobierno nacional y departamental en las zonas más afectadas.

El encuentro tuvo lugar este jueves a la mañana en el despacho del intendente, allí participaron también técnicos y el secretario de la Intendencia, Álvaro Villegas.

Desde la cartera de Ganadería y la comuna fernandina comenzarán próximamente la realización de un listado con los productores afectados por la sequía.

Este miércoles, el Ministerio de Ganadería mantuvo una "reunión de monitoreo" con Inumet y la unidad GRAS del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), por la situación hídrica del país, explicó Fratti en una rueda de prensa posterior.

A raíz de esto, resolvieron mantener encuentros con las comunas "más afectadas" para conocer como es su situación.

"Arrancamos por Maldonado y esta tarde vamos a ir a Rocha. Nos parece que más allá de lo que vemos en el papel, es importante hablar con los principales actores, los que están en el territorio", sostuvo.