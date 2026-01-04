El gobierno define los pasos a seguir en el tema Venezuela: Orsi reúne al gabinete tras la intervención militar de Estados Unidos

En el último día de sus vacaciones –para las que había pedido autorización al Parlamento para salir del país entre el 27 y el 3 de diciembre– el presidente Yamandú Orsi tuvo que convocar a sus ministros a una reunión de urgencia para este domingo en la residencia de Suárez y Reyes. Horas antes, el país había amanecido con la noticia de que Estados Unidos –tras una intervención militar por aire, mar y tierra en Venezuela preparada durante meses– había capturado a Nicolás Maduro .

La noticia al mundo la dio el presidente Donald Trump en su red social, Truth Social, donde anunció que Estados Unidos había llevado adelante un ataque "a gran escala" en Venezuela, capturando a Maduro y a su esposa, Cilia Flores .

Eran las 06:21 de Uruguay cuando Trump publicó el mensaje. En redes sociales y medios internacionales ya circulaban las imágenes de explosiones en Caracas, atribuidas a un ataque de Estados Unidos.

POLÍTICA El Frente Amplio condenó la "invasión" en Venezuela y acusó a EEUU de querer "disponer de los recursos estratégicos" de ese "país hermano"

La primera pronunciación formal del gobierno uruguayo llegó poco después de las 09:30 con una declaración emitida por la Cancillería , que expresó " seria preocupación " por los " ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana ".

Uruguay sigue con seria preocupación los acontecimientos recientes en Venezuela, incluidos los ataques reportados contra instalaciones militares e infraestructura civil.



— Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) January 3, 2026

"Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados se deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Orsi se limitó primero a compartir el comunicado de Cancillería, pero minutos más tardes optó por pronunciarse. Aunque dijo que la posición de Uruguay estaba incluida en la declaración del ministerio, rechazó la intervención militar e insistió en la necesidad de una "salida pacífica" en Venezuela. "El fin no puede justificar los medios", escribió y anunció la convocatoria urgente al gabinete para discutir este tema.

La convocatoria para la reunión de este domingo fue realizada a todos los ministros –muchos de los cuales estaban de licencia– con Venezuela como tema exclusivo. La reunión se realizará en la residencia de Suárez y Reyes desde las 09:00.

En la tarde del domingo, en tanto, el canciller de Venezuela, Yvan Gil, anunció en sus redes sociales que había mantenido un contacto telefónico con su par uruguayo, Mario Lubetkin.

La conversación se dio en el marco de otras llamadas que recibió el canciller venezolano y que destacó en sus redes sociales. En la que mantuvo con Lubetkin, según escribió Gil, ambos coincidieron en la necesidad "urgente" de que "toda la región repudie" la "grave violación" a la soberanía venezolana.

— Yvan Gil (@yvangil) January 3, 2026

A fines de noviembre, cuando la presión de Estados Unidos hacia Venezuela ya estaba en aumento, Orsi había considerado que con Trump en el gobierno el país norteamericano había pasado a la "ofensiva" para hacer sentir su "poderío geopolítico".

"Lo que vamos a pelear siempre es que el continente latinoamericano tenga paz", defendió en ese entonces.

Sobre fines de diciembre, por otra parte, el gobierno uruguayo optó por no suscribir un comunicado firmado por seis países críticos con el régimen de Nicolás Maduro. Según informó El País, la decisión de Uruguay de no suscribir ese escrito se debió a que no hacía referencia a las acciones militares desplegadas por Estados Unidos.

La captura de Maduro por parte de Estados Unidos y el anuncio de que gobernará Venezuela hasta que haya una transición es el corolario de una escalada de presión que llevaba varios meses, con el gobierno de Trump apuntando primero a Maduro y otros dirigentes del régimen chavista acusados de integrar el Cartel de los Soles, una organización que había sido incluida en la lista de organizaciones narcoterroristas de Estados Unidos. Además, en el último tiempo Estados Unidos había desplegado parte de su flota en el Caribe y destruido varias "narcolanchas", además de incautado varios buques petroleros.

Venezuela es el país con la reserva de petróleo más grande del mundo y este es un detalle que no pasa desapercibido para Estados Unidos. En la primera conferencia que dio tras la captura de Maduro, Trump dijo que volverá a construir la infraestructura del país, que no estaba bombeando "nada" en comparación con lo que puede hacer. Y avisó que las empresas petroleras estadounidenses se involucrarán en el proceso de reconstrucción de la infraestructura en Venezuela.

La reacción del Frente Amplio

Al margen de la posición del gobierno uruguayo, el Frente Amplio emitió una declaración de su Secretariado Ejecutivo en la que condenó la "invasión" en Venezuela por parte de Estados Unidos, al que acusó de querer "disponer de los recursos estratégicos" de ese "país hermano".

"Nuestra fuerza política repudia esta agresión que constituye una amenaza para la paz en toda nuestra región", señala la declaración del partido de gobierno.

También consideraron que este episodio marca un "antes y un después" en la región, que viola la normativa internacional y que se trata de hechos "aberrantes" sobre los cuales el sistema político uruguayo debería pronunciarse.