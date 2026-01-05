Dólar
/ Nacional / VENEZUELA

Yamandú Orsi habló por teléfono con Pedro Sánchez: los presidentes compartieron su "preocupación" por el ataque de Estados Unidos en Venezuela

El mandatario uruguayo cuestionó la "intervención" de un país en otro; ambos firmaron un comunicado conjunto con Brasil, Colombia, Chile y México

5 de enero 2026 - 5:00hs
20250722 Visita del presidente de España, Pedro Sánchez. Yamandu Orsi
Foto: Inés Guimaraens
El Observador | Santiago Soravilla

Por  Santiago Soravilla

Tras haber adherido al comunicado de la Cancillería y pronunciarse en las redes sociales, el presidente de la República, Yamandú Orsi, reunió este domingo al Consejo de Ministros para evaluar lo ocurrido en Venezuela luego que Estados Unidos realizara un ataque y capturara a Nicolás Maduro junto a su esposa en un fuerte militar de Caracas.

Según supo El Observador, los ministros dieron su parecer acerca de lo ocurrido y compartieron perspectivas acerca de lo compleja que estaba la situación. Entre los presentes -solo faltaba Sandra Lazo, que estuvo suplantada por Joel Rodríguez- hubo respaldo al cuestionamiento al ataque. La referencia al posicionamiento histórico de "no intervención" de Uruguay con el discurso sobre República Dominicana en 1965 como ejemplo fue promovida por Orsi, que además es profesor de historia.

Después del encuentro, el mandatario emitió una breve declaración compuesta por tres puntos.

Primero, señaló que el gabinete adhería a la declaración de la Cancillería, que había expresado su "seria preocupación" por los "ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana".

Segundo, transmitió que Uruguay estaba manteniendo una "posición histórica" que se remonta a la invasión de República Dominicana en 1965, también por parte de Estados Unidos, cuando nuestro país integraba el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas como miembro no permanente.

Estos principios fueron transmitidos en la ONU por el entonces embajador Carlos María Velázquez y pueden resumirse en la "no intervención de ningún país en los asuntos de otro, y menos aún por la fuerza; la solución pacífica de las controversias; la igualdad soberana entre los países, y la defensa del derecho internacional, para que los países estén en una situación de igualdad a la hora de definir asuntos de carácter internacional”. “Nosotros le agregamos en la jornada la defensa permanente de Uruguay a la convivencia y la vida democrática de los países”, añadió Orsi.

Tercero, dio a conocer que el país se sumaba a una declaración que emitirían España, Brasil, Chile, Colombia y México, en la que expresaban su "profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares" de Estados Unidos.

Pero además de esto, según confirmó El Observador con fuentes de Presidencia, Orsi mantuvo este domingo un contacto telefónico con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el que ambos intercambiaron acerca de lo ocurrido.

El uruguayo transmitió la posición histórica del país e hizo una evaluación de la situación, mientras que el español reiteró su condena a la “reciente violación de la legalidad internacional en Venezuela”. Las fuentes señalaron que ambos compartieron su "preocupación" por lo ocurrido en una charla que se extendió por varios minutos y abrigaron esperanzas para que la situación se encauce en parámetros compartidos por el derecho internacional, ya que el caso puede sentar un precedente negativo para irrupciones armadas en otros países, incluido el continente europeo.

En el comunicado conjunto, los países con gobiernos progresistas no hacen mención a que Maduro se perpetuó en el poder de forma ilegal y se concentran en la violación de reglas básicas fijadas en la carta de Naciones Unidas como son la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados. "Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil", señalaron en el primer punto.

Luego, reiteraron que la "situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional. Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana".

Como tercer punto, reafirmaron "el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención, y hacemos un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional. Asimismo, exhortamos al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional".

Por último, manifestaron su "preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región".

