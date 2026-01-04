Ministro de Defensa de Venezuela aseguró que militares estadounidenses asesinaron "a sangre fría" a casi todos los custodios de Maduro

El ministro de Defensa, Vladímir Padrino, junto a Nicolás Maduro en una foto de archivo

El general en jefe del Ejército Bolivariano y ministro de la Defensa de Venezuela , Vladimir Padrino , afirmó que las fuerzas armadas de Estados Unidos asesinaron "a sangre fría" a gran parte del equipo de seguridad, solados y personas cercanas al presidente Nicolás Maduro durante la operación de este sábado mediante la cual el dirigente fue apresado.

En un comunicado difundido en redes sociales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazó "contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro" y de su esposa, Cilia Flores de Maduro.

En el escrito, que cuenta con la firma de Padrino, acusan a Estados Unidos de "asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes" cercanos al mandatario venezolano.

Por otra parte, "en atención a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia" de Venezuela, expresaron su respaldo a la designación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como nueva presidenta interina .

"En este mismo sentido, el gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país, y nuestra institución continuará empleado todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación paz", aseguran.

En este marco, anunciaron la activación en la "totalidad del espacio geográfico y en perfecta fusión popular militar policial, la Puesta en Completo Apresto Operacional, a fin de integrar los elementos del poder nacional en la misión de enfrentar la agresión imperial, formando un solo bloque de combate para asegurar la libertad, independencia y soberanía de la nación".

En declaraciones a medios televisivos expresó además que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana "ha garantizado, en perfecta unidad con el pueblo, la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo".

Finalmente, el ministro exigió a Estados Unidos la liberación del "presidente legítimo" de Venezuela, Nicolás Maduro.