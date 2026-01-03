Dólar
/ Nacional / VENEZUELA

Lacalle Pou dijo que no justifica la "intervención armada" de EEUU pero se preguntó hasta cuándo iba a seguir la dictadura en Venezuela

"¿Hasta cuándo tantos iban a callar o mirar para el costado?", se preguntó el exmandatario uruguayo y ratificó su postura crítica con la dictadura de Nicolás Maduro

3 de enero 2026 - 16:01hs
Luis Lacalle Pou en el Directorio del Partido Nacional el 27 de octubre de 2025 para analizar el caso Cardama. Archivo

Luis Lacalle Pou en el Directorio del Partido Nacional el 27 de octubre de 2025 para analizar el caso Cardama. Archivo

Foto: Gastón Britos/FocoUy

El expresidente Luis Lacalle Pou dijo que no justifica la "intervención armada" de Estados Unidos en Venezuela, pero se preguntó "hasta cuándo" iba a seguir la dictadura de Nicolás Maduro en ese país.

En un tuit, que comenzó ratificando la "coherencia" que ha tenido en su discurso sobre este tema, el exmandatario apuntó hacia las fallas de la comunidad internacional y de los "resortes para proteger los derechos humanos".

Lacalle Pou, crítico desde su gobierno con el dictador Maduro, recordó cuando fue "criticado" por no invitarlo a su asunción presidencial del 1° de marzo de 2020.

"Hoy puede amanecer la libertad en Venezuela. Puede. No justifico la intervención armada. La pregunta es: hasta cuándo iba a seguir esta dictadura? Hasta cuándo un pueblo oprimido, perseguido, encarcelado? Hasta cuando tantos iban a callar o mirar para el costado?", escribió.

Estados Unidos (EE.UU) lanzó este sábado por la madrugada un ataque militar contra Venezuela y capturó a Nicolás Maduro. Cerca de las 02:00 de Caracas se produjeron explosiones en distintos puntos de la ciudad. Dos horas más tarde, el presidente Donald Trump confirmó el "ataque a gran escala" sobre Venezuela y la detención de Maduro.

El presidente estadounidense dio detalles de la operación y dijo que Maduro es trasladado en un buque militar a Nueva York, donde será enjuiciado por "narcoterrorismo". En una conferencia de prensa desde el estado de Florida, Trump afirmó que EE.UU liderará la transición, que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez acatará y descartó a la opositora María Corina Machado en este proceso.

El presidente Trump agregó que se permitirá que las petroleras estadounidenses entren en Venezuela para explotar sus reservas de crudo después de la operación militar.

Luis Lacalle Pou Nicolás Maduro Venezuela

